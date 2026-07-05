حرکت زائران شهرستان قدس به سمت مصلی تهران برای وداع با قائد شهید

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز شنبه ۱۳ تیرماه، هزاران نفر از شهروندان ولایتمدار و عزادار شهرستان قدس با حضور در مسیرهای تعیینشده و بهرهمندی از ناوگان حمل و نقل عمومی، عازم مراسم وداع با قائد شهید شدند.
فاتحینژاد فرماندار شهرستان قدس در حاشیه بدرقه این کاروانها، اظهار داشت: امروز شهرستان قدس با حضور پرشور و خودجوش مردم، بار دیگر حماسهای ماندگار در تاریخ این شهرستان رقم میزند. مردم ولایتمدار قدس با حضور در مراسم وداع با قائد شهید، نشان میدهند که همچنان بر عهد خود با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا استوار هستند.
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