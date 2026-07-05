۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸

حرکت زائران شهرستان قدس به سمت مصلی تهران برای وداع با قائد شهید

حرکت زائران شهرستان قدس به سمت مصلی تهران برای وداع با قائد شهید

همزمان با آغاز مراسم وداع با پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره)، کاروان‌های عظیم عزاداران از شهرستان قدس با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و خودروهای ون و سواری از مبادی تعیین‌شده به سمت مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران حرکت کردند.

به‌گزارش  خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۱۳ تیرماه، هزاران نفر از شهروندان ولایتمدار و عزادار شهرستان قدس با حضور در مسیرهای تعیین‌شده و بهره‌مندی از ناوگان حمل و نقل عمومی، عازم مراسم وداع با قائد شهید شدند.
فاتحی‌نژاد فرماندار شهرستان قدس در حاشیه بدرقه این کاروان‌ها، اظهار داشت: امروز شهرستان قدس با حضور پرشور و خودجوش مردم، بار دیگر حماسه‌ای ماندگار در تاریخ این شهرستان رقم می‌زند. مردم ولایتمدار قدس با حضور در مراسم وداع با قائد شهید، نشان می‌دهند که همچنان بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا استوار هستند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041400950
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha