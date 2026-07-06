به گزارش میراثآریا، سیدمصطفی فاطمی شامگاه یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در برنامه زنده تلویزیونی «رهبر شهید» که از سیمای گلستان پخش شد، با تشریح آخرین اقدامات ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور در آستانه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی به زائران و مسافران تأکید کرد.
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: تمامی استانهای کشور برنامهریزیهای لازم را برای ارائه خدمات مناسب به زائران و مسافران انجام دادهاند و ستاد هماهنگی خدمات سفر با مشارکت ۲۷ دستگاه اجرایی، مسئولیت هماهنگی و مدیریت خدماترسانی در سراسر کشور را بر عهده دارد.
او با تأکید بر اینکه در حوزه اسکان هیچگونه کمبود یا مشکلی وجود ندارد، افزود: ظرفیتهای اقامتی رسمی، نیمهرسمی و مراکز اسکان اضطراری برای پذیرش زائران و مسافران پیشبینی شده و آمادگی لازم برای پاسخگویی به حجم بالای سفرها وجود دارد.
فاطمی با اشاره به اقدامات استان گلستان اظهار کرد: برخی از تأسیسات گردشگری این استان با ارائه خدمات رایگان و تخفیفهای ویژه، مشارکت ارزشمندی در میزبانی از زائران و مسافران داشتهاند که این اقدام شایسته تقدیر است.
او همچنین با قدردانی از عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان گفت: این استان از نظر هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و مدیریت خدمات سفر عملکرد مطلوبی داشته و اعضای ستاد نیز با آگاهی کامل از وظایف خود، مسئولیتهای محوله را بهخوبی دنبال میکنند.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: اکیپهای نظارتی به صورت ۲۴ ساعته بر روند ارائه خدمات نظارت خواهند داشت و در هر استان نیز دو ایستگاه مرکزی برای هماهنگی و مدیریت خدماترسانی به زائران و مسافران مستقر شده است.
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