چهارمین جلسه ستاد سفر گلستان ویژه ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید برگزار شد/ تشدید بازدیدهای نظارتی برای ارائه کیفیت و خدمات بهتر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، چهارمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان ویژه ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، روز یک‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و دبیر ستاد، به همراه رؤسای کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد.

سیدمهدی مهیائی در این نشست با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به زائران، مسافران و گردشگران بیان کرد: باید باکیفیت‌ترین خدمات ممکن را در این ایام به مردم ارائه دهیم و همه دستگاه‌های عضو ستاد با آمادگی کامل در میدان خدمت‌رسانی حضور داشته باشند.

او با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم، افزود: بیش از ۱۲۰ شب است که مردم در میدان حضور دارند و وظیفه ما خدمت‌رسانی شایسته به این مردم اصیل و فرهنگ‌دوست است. نظارت‌های میدانی بر اماکن اقامتی، مراکز خدماتی و نحوه ارائه خدمات به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان با اشاره به کاهش چشمگیر تصادفات و فوتی‌های جاده‌ای، اقدامات اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در ارتقای ایمنی راه‌ها را شایسته تقدیر دانست و گفت: برای اسکان مسافران و هم‌وطنان، ظرفیت بیش از ۶۵ هزار نفر در سطح استان پیش‌بینی شده و تمامی کمیته‌های ستاد با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند. همچنین در شهرستان‌ها نیز کمیته‌های خدمات سفر به ریاست فرمانداران فعال بوده و به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.

او از اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در سطح استان، استقرار پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی و خروجی، فعالیت اکیپ‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی و برپایی ۳۰ موکب پذیرایی در روستاهای واقع در مسیرهای اصلی خبر داد.

در ادامه این نشست، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در استان گلستان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مشکلی در تأمین سوخت و ارائه خدمات به مسافران و گردشگران وجود ندارد و اقدامات مناسبی در سطح استان در حال اجراست.

او بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های استان تأکید کرد و افزود: از مدیران تأسیسات گردشگری که در این ایام خدمات رایگان به زائران و مسافران ارائه می‌کنند، قدردانی می‌کنیم. همچنین نظارت بر نحوه ارائه خدمات باید با جدیت دنبال شود و با هرگونه کوتاهی در خدمت‌رسانی به گردشگران و مسافران برخورد خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان نیز در این جلسه اظهار کرد: جلسات هماهنگی ستاد از ابتدای تیرماه با هدف برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات شایسته به زائران و مسافران آغاز شده و تمامی ظرفیت‌های استان برای میزبانی مناسب بسیج شده است.

فریدون فعالی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اسکان مسافران و گردشگران در استان گفت: تاکنون پنج هزار و ۷۱۲ نفر در تأسیسات گردشگری گلستان اقامت کرده‌اند که از این تعداد، ۳۶ درصد در هتل‌ها، ۲۵ درصد در اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مابقی در خانه‌مسافرهای استان اسکان یافته‌اند.

او با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از زائران و مسافران افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، امکان اسکان حدود ۶۵ هزار نفر در سطح استان از طریق تأسیسات گردشگری، مدارس و مراکز اسکان اضطراری فراهم شده است و با توجه به روند ورود مسافران، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فردا شب ظرفیت مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری استان به طور کامل تکمیل شود.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان افزود: ظرفیت اسکان ۱۴ هزار نفر در تأسیسات گردشگری استان فراهم شده و برای رفاه مسافران، تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی در مراکز اقامتی در نظر گرفته شده است. تاسیسات گردشگری همچنین ۳۰۰ پرس غذای گرم رایگان میان مسافران و گردشگران توزیع خواهند کرد.

او افزود: همچنین ۲۲ سالن ورزشی برای اسکان اضطراری و ۳۰ موکب در نقاط مختلف استان جهت خدمت‌رسانی به زائران و مسافران آماده شده است.

در ادامه جلسه، عادل مصدقی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گلستان و مسئول کمیته حمل‌ونقل ستاد اجرایی خدمات سفر، با ارائه گزارشی از وضعیت خدمات‌رسانی حوزه حمل‌ونقل اظهار کرد: در حال حاضر ۸۱ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در حال ارائه خدمات به بیش از ۳ هزار مسافر در سطح استان هستند.

او با اشاره به وضعیت مطلوب زیرساخت‌های حمل‌ونقل افزود: تاکنون در تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هیچ‌گونه مشکلی وجود نداشته و خدمات‌رسانی به مسافران با آمادگی کامل در حال انجام است.

مصدقی همچنین از افزایش تردد مسافران خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد افزایش ۲۸ درصدی ورود مسافران به استان هستیم و تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل برای پاسخگویی به این حجم از سفر به‌کارگیری شده است.

در ادامه جلسه، رؤسا و نمایندگان کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند و درباره روند خدمات‌رسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

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