به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با علی‌اکبر عبدالملکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری برگزار شد.

علی‌اکبر عبدالملکی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تعامل بخش خصوصی و دولت در توسعه گردشگری، گفت: استان گلستان می‌تواند مسائل، چالش‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه گردشگری را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کند و ما نیز آمادگی داریم از ظرفیت این شورا برای رفع موانع و کمک به توسعه گردشگری استان بهره بگیریم.



او با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی افزود: آمادگی داریم با همکاری مسئولان استان گلستان، برای افزایش تعداد پروازهای گرگان و رونق مسیرهای هوایی این استان همکاری و مشارکت کنیم؛ اقدامی که نقش مهمی در توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذار خواهد داشت.



رئیس اتاق بازرگانی کردستان با بیان اینکه گلستان از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری کم‌نظیری برخوردار است، بیان کرد: جاذبه‌های گردشگری این استان بسیار زیبا و ارزشمند است، اما هنوز آن‌گونه که شایسته است به کشور و بازارهای بین‌المللی معرفی نشده و نیازمند معرفی و شناساندن بیشتر است.



عبدالملکی بر اهمیت برندسازی و برگزاری رویدادهای گردشگری نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های متنوع استان، برگزاری جشنواره‌ها، رویدادهای فرهنگی و برنامه‌های برندسازی می‌تواند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرده و به رونق اقتصاد گردشگری استان کمک کند.



او همچنین از آمادگی مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود برای مشارکت در گلستان خبر داد و افزود: ۱۱ هلدینگ اقتصادی در مجموعه ما فعالیت می‌کنند و این آمادگی وجود دارد که در بخش‌های مختلف استان گلستان سرمایه‌گذاری کرده و در اجرای طرح‌های گردشگری و اقتصادی مشارکت داشته باشیم.



در ادامه این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به رویکرد مدیریت استان در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: امروز شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در گلستان بیش از هر زمان دیگری فراهم است و با توجه به ترکیب مدیریتی استان، اکنون بهترین زمان برای ورود سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود.



فریدون فعالی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی گرگان افزود: شهر تاریخی استرآباد از ظرفیت‌هایی کم‌نظیر برخوردار است که متأسفانه هنوز بخش زیادی از آن برای گردشگران و حتی بسیاری از مردم کشور ناشناخته مانده است.



او با تأکید بر جایگاه بافت تاریخی استرآباد بیان کرد: بافت تاریخی استرآباد یکی از منحصربه‌فردترین بافت‌های تاریخی کشور است که با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری فرهنگی ایران تبدیل شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با بیان اینکه برخی ظرفیت‌های گردشگری استان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در حوزه میراث ناملموس و به‌ویژه گردشگری مذهبی کمتر کار شده، در حالی که این حوزه می‌تواند به یکی از محورهای اصلی توسعه و رونق گردشگری استان تبدیل شود.



او همچنین از آمادگی اداره‌کل برای توسعه اقامتگاه‌های گردشگری در بافت تاریخی خبر داد و افزود: بناهای ارزشمندی در بافت تاریخی وجود دارد که مالکیت آن‌ها در اختیار بخش خصوصی است و آمادگی داریم با همکاری سرمایه‌گذاران، زمینه احیا، مرمت و تبدیل این بناها به هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و مجموعه‌های تفریحی و گردشگری را فراهم کنیم.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در پایان با اشاره به تنوع جاذبه‌های استان خاطرنشان کرد: نوع گردشگری در گلستان با بسیاری از استان‌های کشور متفاوت است و همین تنوع، ظرفیت ویژه‌ای برای جذب گردشگران با سلایق مختلف ایجاد کرده است.



در این نشست، آیین شاهنامه‌خوانی توسط دو کودک با پوشش اقوام ایرانی اجرا شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.



در پایان نیز دکتر علی‌اکبر عبدالملکی و امیر یوسفی با همراهی فریدون فعالی از تعدادی از بناهای شهر تاریخی استرآباد(گرگان) بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌های احیا و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این مجموعه‌های تاریخی قرار گرفتند.

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