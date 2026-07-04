بهگزارش میراثآریا، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، همزمان با هفته قوه قضائیه، در دیدارهایی جداگانه با مهدی رزاقینژاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مهدی سیاری معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، درباره راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از جرائم و حمایت از سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گفتوگو کرد.
مهدی رزاقینژاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این دیدار با بیان اینکه محوطههای تاریخی یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه هستند، گفت: حفاظت از این آثار ارزشمند، وظیفهای فرابخشی است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و مجموعه میراثفرهنگی و گردشگری استان است.
او افزود: با قاطعیت از امنیت سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری گلستان حمایت خواهیم کرد و این موضوع را از وظایف قانونی دستگاه قضایی میدانیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و شکوفایی ظرفیتهای استان باشد و دستگاه قضایی از اقدامات قانونی در این مسیر حمایت خواهد کرد.
رزاقینژاد همچنین بر استمرار تعاملات مشترک با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان برای صیانت از میراثفرهنگی و پیشگیری از هرگونه تعرض به آثار تاریخی تأکید کرد.
فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی استان، گفت: تعامل سازنده میان مجموعه قضایی و ادارهکل میراثفرهنگی، نقش مهمی در حفاظت از آثار تاریخی، مقابله با حفاریهای غیرمجاز، صیانت از حقوق بیتالمال و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری دارد.
او افزود: گلستان از ظرفیتهای ارزشمند و متنوعی در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برخوردار است و بهرهگیری از این ظرفیتها نیازمند همراهی و حمایت همه دستگاهها، بهویژه مجموعه قضایی استان است.
در دیدار جداگانه فریدون فعالی با مهدی سیاری معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب گرگان نیز بر گسترش همکاریهای مشترک در زمینه پیشگیری از تعرض به آثار تاریخی، ارتقای فرهنگ حفاظت از میراثفرهنگی، صیانت از حقوق عامه و بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی برای کاهش جرائم مرتبط با این حوزه تأکید شد.
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