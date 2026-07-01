برگزاری مصاحبه تخصصی راهنمایان گردشگری بافت تاریخی گرگان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، یاسر قندهاری از برگزاری مصاحبه تخصصی راهنمایان گردشگری خبر داد و گفت: جلسه مصاحبه تخصصی راهنمایان گردشگری بافت تاریخی گرگان روز ۸ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور کارشناسان حوزه گردشگری، رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری و نماینده معاونت میراثفرهنگی و کارشناس بافت تاریخی، به میزبانی معاونت گردشگری ادارهکل برگزار شد.
معاون گردشگری استان گلستان با اشاره به اهمیت شهر تاریخی استرآباد(گرگان) افزود: شهر تاریخی استرآباد وسیعترین بافت تاریخی شمال کشور و سومین بافت تاریخی ارزشمند ایران ازنظر سبک معماری است که در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه بافت تاریخی گرگان یکی از مهمترین ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کشور به شمار میرود، بیان کرد: زیبایی، نبوغ و مهارت بهکاررفته در ساخت بناهای این محدوده، ضرورت شناخت هرچه بهتر، حفاظت، نگهداری و معرفی این میراث ارزشمند را دوچندان کرده و توسعه راهنمایی تخصصی، نقش مهمی در معرفی صحیح این ظرفیت در صنعت گردشگری دارد.
قندهاری ادامه داد: در این جلسه، شش نفر از راهنمایان گردشگری در مصاحبه تخصصی شرکت کردند که پس از بررسی توانمندیها و ارزیابی تخصصی، پنج نفر موفق به کسب امتیاز لازم شدند و ازاینپس هدایت تورهای تخصصی بافت تاریخی گرگان توسط این راهنمایان انجام خواهد شد.
او تأکید کرد: بهرهگیری از راهنمایان آموزشدیده و متخصص، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، معرفی صحیح ارزشهای تاریخی و فرهنگی بافت تاریخی گرگان و افزایش رضایت گردشگران خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما