به گزارش میراثآریا، فریدون فعالی روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در ادامه بازدیدهای میدانی از پروژههای سرمایهگذاری حوزه گردشگری، از چند طرح در حال ساخت در شهرستانهای گرگان و آققلا بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرا، مسائل و نیازهای این پروژهها قرار گرفت.
در این بازدید، پروژه در حال ساخت سفرهخانه سنتی مرتضی توشنی در روستای توشن شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد ریال و زیربنای ۴۱۵ مترمربع در حال اجراست و پس از بهرهبرداری زمینه اشتغال مستقیم ۶ نفر را فراهم خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان همچنین از پروژه در حال ساخت مرکز تفریحی و سرگرمی حبیبالله طعنه در شهرستان آققلا بازدید کرد. این طرح با سرمایهگذاری یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و زیربنای یکهزار و ۱۱۰ مترمربع در دست اجراست و پس از بهرهبرداری برای ۳۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
فعالی در ادامه از طرح پذیرایی بینراهی بطیار واقع در روستای تقیآباد در محور گرگان ـ علیآباد کتول بازدید کرد و روند اجرای این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد.
بازدید از هتل در حال ساخت روستای گردشگری زیارت در شهرستان گرگان نیز از دیگر برنامههای مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در این سفر میدانی بود.
در جریان این بازدیدها، روند پیشرفت فیزیکی پروژهها، مسائل و مشکلات اجرایی و راهکارهای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرحها با حضور سرمایهگذاران و عوامل اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع پیشروی اجرای طرحهای گردشگری در استان تأکید شد.
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