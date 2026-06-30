به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس اسماعیلی شامگاه سه‌شنبه نهم تیر ۱۴۰۵ در نشست «اصحاب اندیشه، هنر و رسانه» با عنوان «جنایات و مکافات» که با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تشریح آخرین وضعیت فرودگاه بوشهر پس از حملات اخیر پرداخت.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانش، تصریح کرد: با وجود آسیب‌های شدید به دو باند پروازی، برج هواشناسی و ترمینال اصلی، خوشبختانه بخشی از سطوح پروازی آماده‌سازی شده و ترمینال پروازهای خارجی نیز بازسازی شده است.

او افزود: امیدواریم از هفته آینده و پس از مراسم تشییع شهدا، فرودگاه بوشهر مجدد به چرخه عملیاتی بازگردد و مردم بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

اسماعیلی با تأکید بر شدت خسارت‌ها تصریح کرد: ترمینال اصلی فرودگاه بر اثر اصابت‌های متعدد و شدت انفجار، دیگر قابل استفاده نیست و در حال طراحی ترمینالی جدید و درخور شأن مردم استان هستیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

او از تصمیم مهمی برای ماندگاری خاطره این حملات خبر داد و گفت: با پیگیری‌های استاندار و هماهنگی با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است هواپیمای آسیب‌دیده در حملات اخیر که نماد مقاومت و بخشی از اموال ملی است، به عنوان یک اِلمان جنگی و نماد ایستادگی در محوطه نزدیک فرودگاه نصب و نگهداری شود.

اسماعیلی با انتقاد از پروپاگاندای رسانه‌ای غرب، خاطرنشان کرد: متأسفانه القای این تفکر که حملات دشمن صرفاً اهداف نظامی داشته، در اذهان عمومی جا افتاده است؛ در حالی که فرودگاه بوشهر کاملاً غیرنظامی و خدمت‌رسان به مردم بود و مورد هجمه قرار گرفت. وی از اصحاب رسانه و هنرمندان خواست تا این جنایت‌ها را به‌درستی برای جامعه تبیین کنند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان با تقدیر از فداکاری‌های آتش‌نشانان، سپاه حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه و سایر دستگاه‌های امدادی، گفت: در شب حادثه، با وجود تهدیدات پهپادی و جنگنده‌های دشمن، همکاران ما جانانه پای کار بودند و با رشادت‌های خود از افزایش خسارت‌ها جلوگیری کردند؛ رشادت‌هایی که اشک را در چشمان همه حلقه زد.

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