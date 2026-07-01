الهام کریمی، مدیرعامل سمن «اندیشه میراث ماندگار» در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به روند شکلگیری گردشگری شهری در شهرستان تنکابن گفت: در سالهای اخیر با همکاری فعالان گردشگری، نهادهای محلی و مشارکت شهروندان، تنکابن از شهری که اغلب بهعنوان مسیر عبوری شناخته میشد، به مقصدی برای گردشگران تبدیل شده است.
کریمی با معرفی خود و فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: سمن «اندیشه میراث ماندگار» در سال ۱۴۰۱ در تنکابن ثبت شد، اما فعالیت من در حوزه گردشگری به سالها قبل بازمیگردد و از سال ۱۳۹۰ در این حوزه به طور حرفهای فعالیت دارم. علاوهبرآن در بخشهایی مانند آژانس مسافرتی، مؤسسه آموزشی و فعالیتهای مرتبط با گردشگری نیز حضور دارم.
این راهنمای گردشگری با بیان اینکه دغدغه توسعه گردشگری پایدار از سالها پیش در میان فعالان این حوزه وجود داشته است، افزود: یکی از مهمترین نگرانیها برای ما این بود که تنکابن تنها بهعنوان یک گذرگاه برای مسافران شناخته میشود و بسیاری از گردشگران بدون توقف از این شهر عبور میکنند. همین موضوع انگیزهای شد تا با راهاندازی یک سمن، فعالیتها از حالت فردی خارج شده و زمینه مشارکت جمعی فراهم شود.
کریمی ادامه داد: هدف ما این بود که راهنمایان گردشگری، فعالان حوزه میراثفرهنگی، صاحبان اقامتگاهها، فعالان تور و سایر علاقهمندان این حوزه در قالب یک مجموعه مردمی در کنار هم قرار بگیرند و برای معرفی ظرفیتهای شهر تلاش کنند. شکلگیری این سمن بهنوعی آغاز یک حرکت جمعی در حوزه گردشگری تنکابن بود.
مدیرعامل سمن «اندیشه میراث ماندگار» با اشاره به نقش مدیریت شهری در این روند گفت: در همان سالهای آغاز فعالیت سمن، شهرداری تنکابن نیز با رویکردی مثبت وارد این حوزه شد. حضور مدیرانی که با گردشگری آشنایی داشتند باعث شد ظرفیتهای این شهر بیشتر موردتوجه قرار گیرد و همکاری میان مدیریت شهری و کنشگران اجتماعی شکل بگیرد.
او افزود: این همکاری به اجرای برنامهها و اقدامات متعددی منجر شد؛ از ایجاد ایستگاههای اطلاعرسانی گردشگری گرفته تا حضور راهنمایان در نقاط مختلف شهر، مشارکت اقامتگاهها در رویدادهای گردشگری و برگزاری برنامههای فرهنگی و گردشگری در مقیاس شهری و ملی.
کریمی با اشاره به شرایط ابتدایی گردشگری در تنکابن گفت: زمانی که فعالیتهای سمن آغاز شد، بسیاری از زیرساختهای لازم برای گردشگری شهری وجود نداشت. اگرچه در اطراف شهر اقامتگاهها، هتلها و ظرفیتهای طبیعی وجود داشت، اما در داخل شهر برنامه مشخصی برای جذب گردشگر تعریف نشده بود.
او ادامه داد: برای حل این مسئله تصمیم گرفتیم با برگزاری تورهای رایگان «تنکابنگردی» در ایام مختلف سال از جمله نوروز و تابستان، ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهر را به گردشگران و حتی شهروندان معرفی کنیم. این تورها کمک کرد مردم با بخشهایی از تاریخ و هویت شهر خود بیشتر آشنا شوند.
مدیرعامل این سمن افزود: در این تورها بناهای تاریخی باقیمانده از دوره پهلوی اول و برخی آثار قدیمی شهر معرفی میشد، اما تنها به معرفی ساختمانها بسنده نکردیم. تلاش کردیم روایتها، داستانها و پیشینه شکلگیری این بناها را نیز برای مخاطبان بازگو کنیم؛ اینکه هر بنا چرا ساخته شده، چه کارکردی داشته و چه اتفاقاتی در آن رخداده است.
کریمی گفت: روایتمحور بودن این برنامهها باعث شد گردشگران ارتباط بیشتری با شهر برقرار کنند و حتی بسیاری از شهروندان تنکابنی نیز متوجه شوند که شهرشان ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی قابلتوجهی دارد.
او با اشاره به طراحی مسیر گردشگری شهری در تنکابن بیان کرد: باتوجهبه تجربهای که از برگزاری تورهای شهری به دست آمد و بررسی علاقه گردشگران، یک مسیر گردشگری شهری برای تنکابن تعریف شد. در این مسیر نقاطی که ظرفیت گردشگری داشتند شناسایی و تقویت شدند و برای برخی نقاط نیز ایجاد زیرساختهای جدید پیشنهاد شد.
کریمی افزود: این مسیر گردشگری مجموعهای از جاذبههای طبیعی و تاریخی را در بر میگیرد؛ از دریا و رودخانه گرفته تا بناهای تاریخی شهر از جمله پل چشمهکیله، ساختمانهای دوره پهلوی و حتی برخی بناهای متعلق به دوره قاجار. ساختمان شهرداری تنکابن نیز که از بناهای قدیمی شهر محسوب میشود در این مسیر قرار دارد.
او ادامه داد: علاوه بر این، در برخی نقاط ایستگاههایی برای فعالیتهایی مانند ماهیگیری، قایقسواری و پرندهنگری تعریف شده است تا گردشگران بتوانند متناسب با فصل سفر از این ظرفیتها استفاده کنند.
مدیرعامل سمن «اندیشه میراث ماندگار» گفت: سال گذشته نقشه شماتیک این مسیر گردشگری توسط سمن طراحی و با حمایت شهرداری چاپ شد تا گردشگران بتوانند با استفاده از آن مسیرهای مختلف شهر را بهتر بشناسند.
کریمی با اشاره به افزایش رویدادهای گردشگری در تنکابن اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفت، برگزاری رویدادهای مختلف با محوریت ظرفیتهای بومی منطقه بود. بخشی از این رویدادها بر اساس توانمندیهای کشاورزی تنکابن طراحی شد.
او افزود: بسیاری از افراد نمیدانند که یکی از بزرگترین اراضی یکپارچه چای در کشور در تنکابن قرار دارد و حتی کاشت چای در این منطقه همزمان با لاهیجان آغاز شده است. بااینحال کمتر کسی از این موضوع آگاه است. به همین دلیل رویدادهایی با محوریت چای برگزار کردیم تا این ظرفیت بیشتر معرفی شود.
کریمی گفت: علاوهبرآن، رویدادهایی درباره محصولاتی مانند برنج، پرتقال و بهارنارنج نیز برگزار شد تا ظرفیتهای کشاورزی منطقه به فرصتهای گردشگری تبدیل شوند.
او ادامه داد: در کنار این برنامهها، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی متعددی نیز برگزار شد؛ از جمله جشنواره اقوام، نمایشگاههای صنایعدستی، برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان و رویدادهای فرهنگی هنری که در طول سال برگزار میشوند.
مدیرعامل سمن «اندیشه میراث ماندگار» به برگزاری جشن ۹۰ سالگی شهرداری تنکابن اشاره کرد و گفت: این برنامه در قالب یک هفته فرهنگی برگزار شد و با استقبال گسترده شهروندان و گردشگران همراه بود. اگرچه سال گذشته به دلیل شرایط کشور این برنامه تکرار نشد، اما قرار است دوباره در تقویم فرهنگی شهر قرار گیرد.
کریمی درباره ایده تعیین «روز تنکابن» نیز گفت: پیشنهادهایی برای تعیین یک روز مشخص بهعنوان روز تنکابن مطرح شده بود، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در حال حاضر قرار بر این است که در هفته فرهنگی تنکابن که در شهریورماه برگزار میشود، یکی از روزها بهعنوان روز نمادین این شهر در نظر گرفته شود.
او با اشاره به روند سرمایهگذاری در حوزه گردشگری این شهرستان بیان کرد: در سالهای اخیر تعداد اقامتگاههای بومگردی در تنکابن و روستاهای اطراف افزایشیافته و بسیاری از واحدهای موجود نیز خدمات خود را توسعه دادهاند.
کریمی افزود: همچنین رستورانها و مجموعههای گردشگری در مسیرهای جنگلی و مناطق اطراف شهر ایجاد شدهاند که تلاش کردهاند علاوه بر ارائه خدمات، از نظر معماری و کیفیت فضا نیز جذابیت بیشتری برای گردشگران ایجاد کنند.
او تأکید کرد: حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه قابلتوجه است. برخی پروژهها متعلق به شهرداری بوده که از طریق مزایده به سرمایهگذاران واگذار شده است.
مدیرعامل سمن «اندیشه میراث ماندگار» با بیان اینکه نگاه سرمایهگذاران به گردشگری متفاوت است گفت: برخی سرمایهگذاران نگاه کوتاهمدت و صرفاً اقتصادی دارند، اما در مقابل گروهی نیز با شناخت درست از گردشگری و باهدف توسعه پایدار وارد این حوزه شدهاند که حضور آنها میتواند نقش مهمی در آینده گردشگری منطقه داشته باشد.
کریمی در پایان به رشد فعالیتهای صنایعدستی در تنکابن اشاره کرد و اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم فعالیتهای فرهنگی و گردشگری در سالهای اخیر، رونق تولید صنایعدستی در میان هنرمندان محلی بوده است. امروز تعداد قابلتوجهی از هنرمندان این شهر در نمایشگاههای مختلف حضور دارند و محصولات خود را عرضه میکنند.
او گفت: سمن «اندیشه میراث ماندگار» تلاش کرده است با تولید محتوا در قالب عکس، فیلم و روایتهای محلی، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی تنکابن را معرفی کند تا شناخت عمومی از این شهر افزایش یابد و گردشگری آن بیشازپیش توسعه پیدا کند.
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