حمیدرضا مهرابی، بهره‌بردار مجموعه گردشگری کوهستان در روستای گردشگری شانه‌تراش در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ظرفیت‌های این روستا گفت: حفظ فرهنگ بومی، سبک زندگی سنتی و همدلی میان اهالی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که می‌تواند شانه‌تراش را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کند.

مهرابی اظهار کرد: مجموعه گردشگری کوهستان از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر با شش واحد اقامتی فعال پذیرای گردشگران است.

او افزود: در این مجموعه علاوه بر اقامت، خدماتی مانند رستوران با غذاهای محلی، فروشگاه محصولات ارگانیک و بومی، اتاق بازی و برنامه‌های تفریحی برای مهمانان فراهم شده است.

مهرابی ادامه داد: اجرای برنامه‌هایی مانند طبیعت‌گردی، روستاگردی، تورهای آفرود و بازدید از جاذبه‌های منطقه از جمله فعالیت‌های گردشگری این مجموعه است. یکی از شهای آفرود نیز به مقصد آب‌گرم فلکده و آبشار عروس‌مران برگزار می‌شود.

او درباره فروشگاه محصولات بومی مجموعه گفت: در ابتدای فعالیت در سال ۱۳۹۷ تنها پنج محصول محلی در فروشگاه عرضه می‌شد، اما اکنون پس از حدود شش تا هفت سال، نزدیک به ۷۰ نوع محصول بومی در این فروشگاه عرضه می‌شود که بیشتر آن‌ها توسط اهالی روستا تولید می‌شود و گردشگران به‌عنوان سوغات خریداری می‌کنند.

بهره‌بردار مجموعه گردشگری کوهستان شانه‌تراش اضافه کرد: از جمله این محصولات می‌توان به دستگیره‌های بافتنی، چادرشب، شانه‌های چوبی که از هنرهای سنتی مردمان روستا است، و همچنین محصولات محلی مانند لبنیات، شیر و ماست اشاره کرد.

او درباره برنامه روستاگردی نیز گفت: در این برنامه گردشگران با فرهنگ و سبک زندگی روستایی آشنا می‌شوند؛ بازدید از موزه روستا، خرید محصولات بومی، بازدید از خانه‌های محلی و تجربه فعالیت‌هایی مانند پخت نان محلی، دوشیدن شیر تازه و آشنایی با چادرشب‌بافی از جمله بخش‌های این برنامه است. همچنین بازدید از «خانه خلاق» روستا که به تازگی افتتاح شده نیز در برنامه‌ها قرار دارد.

مهرابی با اشاره به نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در روستا بیان کرد: بخشی از نیروهای مجموعه در حوزه آشپزی و فروشگاه از اهالی روستا هستند و برگزاری برنامه‌هایی مانند روستاگردی نیز باعث می‌شود گردشگران از سایر تولیدکنندگان محلی خرید کنند و به این ترتیب زمینه اشتغال و درآمد برای اهالی فراهم شود.

او درباره بهترین زمان سفر به روستای شانه‌تراش گفت: از ابتدای بهار تا پایان تابستان بهترین زمان سفر به این روستاست و در نیمه دوم سال به‌ویژه در زمستان به دلیل شرایط آب‌وهوایی میزان سفرها کمتر می‌شود.

این فعال گردشگری با اشاره به اهمیت جهانی شدن روستاها گفت: ثبت جهانی یک روستا می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری آن را افزایش دهد و باعث شود مردم به فکر ایجاد کسب‌وکارهای جدید بیفتند. با افزایش حضور گردشگران نیز فرصت‌های شغلی بیشتری برای اهالی ایجاد خواهد شد.

مهرابی درباره سرمایه‌گذاری در روستا افزود: سرمایه‌گذاری در زادگاه و ایجاد کسب‌وکار در روستا علاوه بر ایجاد درآمد، به آبادانی منطقه نیز کمک می‌کند؛ هرچند به دلیل دوری از شهر و محدودیت امکانات، ارائه خدمات در چنین مناطقی دشواری‌هایی نیز دارد.

او یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های روستای شانه‌تراش را حفظ فرهنگ و سبک زندگی سنتی دانست و گفت: هنوز در این روستا پوشش محلی، معماری سنتی و شیوه زندگی قدیمی حفظ شده است. پخت نان محلی در خانه‌ها همچنان جریان دارد و گردشگران هنگام ورود به روستا می‌توانند بوی نان هیزمی را حس کنند.

بهره‌بردار مجموعه گردشگری کوهستان شانه‌تراش همچنین به روحیه همدلی میان اهالی اشاره کرد و گفت: در زمستان گاهی بارش برف به حدی است که حتی ماشین‌های راهداری نمی‌توانند وارد روستا شوند، اما اهالی به‌صورت خودجوش با همکاری یکدیگر مسیرهای روستا را باز می‌کنند.

او در پایان با اشاره به ضرورت معرفی بیشتر روستا گفت: یکی از مهم‌ترین نیازها، افزایش تبلیغات و معرفی روستای شانه‌تراش به مردم منطقه و شهر تنکابن است؛ چرا که حتی برخی از شهروندان این منطقه نیز هنوز با ظرفیت‌های این روستا آشنایی ندارند.

مهرابی پیشنهاد داد: ایجاد بازار هفتگی در روستا می‌تواند هم فرصتی برای فروش محصولات محلی باشد و هم بهانه‌ای برای حضور مردم شهر در روستا و معرفی بیشتر این منطقه گردشگری فراهم کند. همچنین همکاری و همدلی میان اهالی و فعالان گردشگری می‌تواند زمینه توسعه پایدار گردشگری در این روستا را فراهم سازد.

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