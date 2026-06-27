جمعیت پرندگان در پارک ملی دیر- نخیلو افزایش یافت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالرحمن مرادزاده امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد: همهساله در فصل زادآوری و همزمان با حضور گونههای شاخصی همچون پرستوهای دریایی کاکلی کوچک و بزرگ، پرستوهای دریایی پشتتیره و سلیم خرچنگخوار، عملیات سرشماری و آماربرداری در جزایر نخیلو و اُمالگرم با هدف برآورد جمعیت و برنامهریزی برای حفاظت مؤثر از این پرندگان انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: مشاهدههای میدانی امسال نشاندهنده وضعیت مطلوب زیستگاهها، بویژه از نظر پوشش گیاهی و شرایط مناسب اکولوژیک در جزایر منطقه است و این شرایط موجب حضور گستردهتر گونههای جوجهآور تابستانگذران شده و آمارهای ثبتشده از افزایش جمعیت کلونیهای پرستوهای دریایی کاکلی کوچک و بزرگ حکایت دارد.
مرادزاده با اشاره به حضور چشمگیر پرستوهای دریایی پشتتیره و پرستوهای کاکلی در جزیره نخیلو تصریح کرد: بر اساس مشاهدههای میدانی، تشکیل کلونیها، میزان تخمگذاری و تعداد جوجههای این گونهها نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است که این امر نشاندهنده پایداری و کیفیت مطلوب زیستگاههای زادآوری در منطقه است.
او افزود: نتایج نهایی این آماربرداری پس از جمعبندی اطلاعات حاصل از پلاتگذاریها، بررسی دادههای هر یک از کلونیها و انجام تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به هر گونه، اعلام خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: یکی از نکات قابل توجه سرشماری امسال، تغییر الگوی لانهگزینی پرنده سلیم خرچنگخوار بود که به دلیل افزایش تراکم کلونیهای پرستوهای دریایی در جزیره نخیلو، این گونه برای لانهسازی و تخمگذاری به جزیره اُمالگرم مهاجرت کردهاست.
او گفت: این موضوع بیانگر پویایی طبیعی زیستگاهها و اهمیت حفاظت همزمان از تمامی جزایر تحت مدیریت پارک ملی دیر-نخیلو است.
مرادزاده افزوأک امیدواریم، با همراهی صیادان، جوامع محلی، گردشگران مسئولیتپذیر و تمامی دوستداران محیط زیست، شرایط زیستگاهی این جزایر برای زادآوری مطلوب گونههای حیات وحش بیش از پیش حفظ و تقویت شود.
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