بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد بابایی امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ از بازگشت فرودگاه عسلویه به چرخه عملیاتی خبر داد و گفت: بازگشایی و پرواز هواپیما از فرودگاه خلیج فارس عسلویه یکی از مهمترین زیرساختهای پشتیبان صنعت نفت و گاز کشور بار دیگر به چرخه عملیاتی باز میگردد.
سرپرست معاونت اجرایی سازمان منطقه ویژه پارس ادامه داد: با پیگیریهای مستمر و انجام هماهنگیهای لازم با مراجع ذیصلاح، مجوز بازگشایی فرودگاه خلیج فارس صادر شد و از روز شنبه ۶ تیر ماه فعالیتهای پروازی این فرودگاه پس از حدود چهار ماه وقفه که به دلیل حملات وحشیانه آمریکایی- صهیونیستی به کشور ایجاد شده بود، با هدف تسهیل در جابهجایی کارکنان صنعت عظیم نفت و خدماترسانی به مردم منطقه از سر گرفته میشود.
او با اشاره به یک تحول جدید در خدماترسانی این فرودگاه تصریح کرد: برای نخستینبار در تاریخ فعالیت فرودگاه خلیج فارس، یک فروند هواپیما بهصورت دائم در این فرودگاه مستقر خواهد شد.
بابایی خاطرنشان کرد: استقرار دائمی هواپیما در فرودگاه عسلویه علاوه بر افزایش ظرفیت عملیاتی، امکان طراحی مسیرهای پروازی جدید، توسعه مقاصد پروازی و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران را فراهم میکند. این اقدام گامی بلند در مسیر توسعه حملونقل هوایی منطقه و پاسخ به مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی و صنعتی است.
او ابراز امیدواری کرد: با بازگشت تدریجی این فرودگاه به ظرفیتهای کامل عملیاتی و اجرای طرحهای توسعهای پیشبینیشده، فرودگاه خلیج فارس بیش از پیش در خدمت توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و معیشت مردم منطقه قرار گیرد.
آخرین وضعیت سایر فرودگاههای استان بوشهر
درحالی که فرودگاه عسلویه مهیا پذیرش پروازها میشود، سه فرودگاه دیگر استان بوشهر همچنان در انتظار صدور مجوزهای لازم برای بازگشت به شرایط عادی هستند.
فرودگاه بوشهر علیرغم اتمام عملیات مرمت و بهسازی باند، هنوز با شروع مجدد پروازهای تجاری در این فرودگاه موافقت نشده است.
فرودگاه جزیره خارگ با توجه به خسارات وارده به برج مراقبت این فرودگاه در طول جنگ اخیر، این مرکز نیازمند بازسازی اساسی پیش از بازگشایی است.
فرودگاه بهرگان دیلم
این فرودگاه نیز برای ازسرگیری فعالیتهای پروازی خود، در انتظار صدور مجوزهای نهایی از سوی مراجع ذیصلاح است.
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