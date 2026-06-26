سواحل استان بوشهر مواج و متلاطم است/ دمای هوا در بوشهر ۴۷ درجه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: با تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی خلیج‌فارس، سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر تا امشب مواج خواهند بود و ضروری است که دریانوردان تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آینده افزود: طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیش‌رو، افزایش شرجی و رطوبت بالای هوا در سطح استان به‌ویژه در نواحی ساحلی مورد انتظار است. همچنین از روز دوشنبه با شدت گرفتن وزش باد شمالی روی خلیج‌فارس، سواحل و فراساحل استان بوشهر به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شود.

او در خصوص وضعیت جوی ۲۴ ساعت آینده گفت: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد خواهد بود. همچنین از فردا شنبه افزایش رطوبت و شرجی و در برخی مناطق مه صبحگاهی دور از انتظار نیست.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد در استان بوشهر امروز غالباً شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت است. این وضعیت روی دریا تا امشب در سواحل و فراساحل جنوبی به ۱۶ تا ۴۴ و گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت می‌رسد. برای فردا، جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: ارتفاع موج خلیج‌فارس در سواحل استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر است که این میزان تا امشب در مناطق جنوبی به ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.

ثبت دمای ۴۷ درجه در شهرستان‌های استان بوشهر

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: دمای هوا در شبانه‌روز گذشته بین ۳۹ تا ۴۷ درجه ثبت شده است. شهرستان‌های دشتستان، تنگستان و دشتی با دمای ۴۷ درجه، گرم‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

مساعدی به وضعیت جزر و مد دریا در سواحل بندر بوشهر برای فردا اشاره کرد و گفت: زمان مد اول دریا ساعت ۰۶:۱۴، جزر اول ساعت ۱۴:۳۱، مد دوم ساعت ۲۰:۲۲ و جزر دوم نیز ساعت ۲۲:۰۵ خواهد بود.

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