بهگزارش خبرنگار میراثآریا، وحید جمالی امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ گفت: هر یک از شهرستانهای استان بوشهر با توجه به پیشینه تاریخی، شخصیتهای فرهنگی و ظرفیتهای بومی خود، میزبان گذرهایی با مضامین ادبی، عرفانی و حماسی خواهند شد. در این گذرها تلاش میشود با بهرهگیری از المانهای هنری، روایتهای تاریخی، اشعار و مفاهیم فرهنگی، فضای شهری به بستری برای معرفی میراث معنوی و فرهنگی منطقه تبدیل شود.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر افزود: همچنین در قالب این طرح، برگزاری رویدادهای فرهنگی، شبهای شعر، اجرای موسیقی و آیینهای بومی، نمایشهای آیینی و عرضه صنایعدستی در این گذرها پیشبینی شده است تا علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه جذب گردشگران فرهنگی نیز فراهم شود.
او ادامه داد: توسعه گذرهای موضوعی در شهرستانها میتواند به توزیع متوازن گردشگری در سطح استان کمک کرده و ضمن رونق اقتصادی محلهها و بافتهای تاریخی، زمینه معرفی ظرفیتهای فرهنگی کمتر شناختهشده بوشهر را نیز فراهم کند.
جمالی تصریح کرد: استان بوشهر با برخورداری از پیشینه تاریخی، تنوع آیینها و سنتهای فرهنگی و حضور چهرههای برجسته ادبی و حماسی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی دارد و اجرای این طرح گامی در راستای بهرهگیری از این ظرفیتها در سطح استان به شمار میرود.
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