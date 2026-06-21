۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۱

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی و صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار ظهر یکشنبه، ۳۱ خرداد و زمان پایان آن بامداد دوشنبه، یکم تیرماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی ( گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل گاهی تا۱۸۰ سانتی متر) از مخاطرات این هشدار است.

او گفت: منطقه اثر در روز یکشنبه فراساحل شمالی و مرکزی و سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر و دوشنبه فراساحل شمالی و مرکزی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

او افزود: احتیاط در ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

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کد خبر 1405033102791
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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