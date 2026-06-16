۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۷

فاطمه ذاکری، افتخار بوشهر در فینال جشنواره منطقه‌ای «طعم امید ۶»

فاطمه ذاکری، افتخار بوشهر در فینال جشنواره منطقه‌ای «طعم امید ۶»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: فاطمه ذاکری از گروه سندرم داون، به‌عنوان یکی از برگزیدگان فینال مسابقه آشپزی «طعم امید ۶» در منطقه جنوب کشور معرفی شد، رقابتی که امروز با حضور ناظران ملی، مدیران استانی و داوران در شیراز آغاز برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری فینال مسابقه آشپزی «طعم امید ۶» در شیراز گفت: این رویداد ارزشمند با حضور ناظران ملی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیران و معاونان استانی و داوران، و همچنین راه‌یافتگان برتر از استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در سه گروه نابینایان، جسمی‌حرکتی و سندرم داون آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: در این میان، فاطمه ذاکری از استان بوشهر و از گروه سندرم داون، توانست با ارائه توانمندی‌های خود در جمع برگزیدگان این جشنواره منطقه‌ای قرار گیرد و بار دیگر ظرفیت‌ها، استعدادها و توانمندی‌های بانوان و افراد دارای معلولیت استان بوشهر را به نمایش بگذارد.

او در پایان با بیان اینکه این دستاوردها نشان‌دهنده استعدادهای نهفته و توانمندی‌های قابل‌تقدیر جامعه هدف است، تصریح کرد: حضور موفق فاطمه ذاکری در این رقابت حساس، مایه افتخار استان بوشهر است و نشان می‌دهد با فراهم شدن فرصت‌های برابر، می‌توان شاهد درخشش چهره‌های توانمند در عرصه‌های ملی و منطقه‌ای بود.

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کد خبر 1405032602342
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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