بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نصرالله ابراهیمی دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری فینال مسابقه آشپزی «طعم امید ۶» در شیراز گفت: این رویداد ارزشمند با حضور ناظران ملی از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مدیران و معاونان استانی و داوران، و همچنین راهیافتگان برتر از استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در سه گروه نابینایان، جسمیحرکتی و سندرم داون آغاز شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: در این میان، فاطمه ذاکری از استان بوشهر و از گروه سندرم داون، توانست با ارائه توانمندیهای خود در جمع برگزیدگان این جشنواره منطقهای قرار گیرد و بار دیگر ظرفیتها، استعدادها و توانمندیهای بانوان و افراد دارای معلولیت استان بوشهر را به نمایش بگذارد.
او در پایان با بیان اینکه این دستاوردها نشاندهنده استعدادهای نهفته و توانمندیهای قابلتقدیر جامعه هدف است، تصریح کرد: حضور موفق فاطمه ذاکری در این رقابت حساس، مایه افتخار استان بوشهر است و نشان میدهد با فراهم شدن فرصتهای برابر، میتوان شاهد درخشش چهرههای توانمند در عرصههای ملی و منطقهای بود.
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