پیشرفت ۷۲ درصدی بزرگراه دیر- بوشهر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، اصغر کشوریان مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ از آغاز عملیات اجرایی آسفالت در باند رفت محور دیر- بوشهر و اجرای شمعهای تقاطع غیرهمسطح چاهتلخ در قطعات ۱۰ تا ۱۴ این بزرگراه خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۷۲ درصد رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به روند اجرای پروژه بزرگراه دیر- بوشهر اظهار کرد: این پروژه بهعنوان یکی از محورهای مهم و زیرساختی استان، با فعالیت مستمر کارگاه و حضور همزمان چند جبهه کاری، با شتاب در حال اجراست.
او افزود: کارگاه پروژه در وضعیت فعال قرار دارد و مجموعهای از عملیات اجرایی شامل آبپاشی، تسطیح، رگلاژ، کمپکت، زیرسازی، خاکریزی راکفیل، بارریزی، سبدبافی، اسپیرالزنی و بستن اسپیرال سبد شمعها در بخشهای مختلف مسیر در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: عملیات اجرایی در محدودههایی همچون لوپ NE تقاطع چاهتلخ، مسیر روگذر تقاطع، رمپهای اصلی و مسیر اتصال بزرگراه به جاده ساحلی دنبال میشود که بیانگر فعال بودن همزمان چند جبهه کاری در این پروژه است.
کشوریان با اشاره به آغاز عملیات آسفالت در باند رفت مسیر افزود: پس از اتمام اجرای آسفالت قشر بیندر، هماکنون عملیات قیرپاشی (تککت) و اجرای آسفالت توپکا در دست اجرا قرار دارد.
او درباره وضعیت جاده اتصالی بزرگراه به جاده ساحلی، موسوم به آنتنی نیز بیان کرد: در این بخش به طول حدود ۴۰۰ متر، عملیات راکفیل و اجرای لایههای خاکریزی و زیراساس ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسترکوبی و خاکبرداری میدان انتهایی آنتنی به پایان رسیده و این بخش آماده اجرای قلوهریزی و خاکریزی است. همچنین یک دستگاه آبرو در این محور اجرا شده و عملیات ترکیببندی و بتنریزی پی دستکها نیز در حال انجام است.
کشوریان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تقاطع غیرهمسطح چاهتلخ تنگستان افزود: عملیات خاکریزی و اجرای لایههای راکفیل در مسیر روگذر و لوپ NE در جریان است و رمپ SE نیز پس از پایان خاکبرداری آماده اجرای لایههای خاکریزی شده است.
او تصریح کرد: علاوه بر این، عملیات حفاری، سبدگذاری و بتنریزی شمعهای A۱P۲، A۱P۱، A۱P۴، A۱P۸ و A۱P۳ به پایان رسیده و سبدبافی و آمادهسازی پلتفرم برای حفاری شمعهای بعدی همچنان ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تأکید بر کنترل و بررسی معیارهای فنی بیان کرد: بهمنظور تسریع در روند اجرایی و رفع موانع احتمالی، تمامی عملیات فنی شامل اجرای آسفالت، آرماتورگذاری، بتنریزی شمعها و مراحل مختلف خاکریزی در تقاطع چاهتلخ، تحت کنترل و بررسی مستمر قرار دارد و هماهنگی لازم با مشاور، آزمایشگاه و پیمانکار بهطور کامل برقرار است.
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