بهگزارش خبرنگار میراثآریا، خلیل رازه روز گذشته پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در نشستی که با حضور محمد فخرایی، معاون سیاسی فرماندار شهرستان دیر، محمدرضا صالحنژاد رئیس نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستان و صنعتگران دیری برگزار شد، ظرفیتهای هنری و چالشهای پیش روی صنعتگران این دیار را مورد بحث و بررسی قرار داد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان بوشهر در این نشست با اعلام پیگیری ثبت شهرستان دیر به عنوان «شهر ملی صدف»، اظهار کرد: این هدف بزرگ نیازمند فضاسازی محیطی متناسب است. ایجاد بازارچه صنایعدستی یک نیاز ضروری و فوری برای این شهرستان محسوب میشود که عدم وجود آن ضربه بزرگی به هنرمندان وارد میکند. ما آمادگی کامل داریم که در صورت واگذاری زمین در نقاط گردشگرپذیر، نسبت به احداث این بازارچه اقدام کنیم.
او در ادامه بر اهمیت آموزش برای ارتقای کیفیت تولیدات تاکید کرد و افزود: توسعه بازاریابی و بهبود بستهبندی از دیگر ارکان اصلی موفقیت در فروش است که ما آمادگی کامل برای ارائه مشاوره و معرفی مسیرهای تبلیغاتی به هنرمندان عزیز را داریم.
محمد فخرایی معاون سیاسی فرماندار شهرستان دیر نیز ضمن برشمردن پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی این منطقه، خواستار حمایت همهجانبه از صنعتگران شد.
او با اشاره به ضرورت اختصاص مکان آموزشی برای هنرمندان گفت: از نمایندگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستان انتظار داریم تا با جدیت پیگیر اختصاص فضای آموزشی باشد.
فخرایی همچنین بر لزوم برگزاری جلسهای با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و دستگاههای متولی جهت تسهیل فرآیند ثبت شهر ملی صدف تاکید کرد و افزود: از مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین شرکتهای مستقر در منطقه انتظار میرود با رویکردی حمایتی، صنایعدستی دیر را به عنوان هدیه سازمانی برگزینند.
معاون سیاسی فرماندار در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه اطلاعرسانی و برگزاری رویدادها، باید از ظرفیت فضای مجازی به نحو احسن استفاده شود، چرا که این فضا میتواند نتیجه درخشانی در معرفی هنر هنرمندان دیر به بازارهای ملی و جهانی داشته باشد.
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