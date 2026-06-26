بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ در راستای حمایت از فعالان حوزه صنایعدستی و با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات بومی، نشست مشترکی میان حسین درویشی مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفهای و محمدرضا صالحنژاد رئیس نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دیّر برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بررسی چالشهای موجود، بر ضرورت اجرای برنامههای آموزشی هدفمند و کاربردی برای صنعتگران در رشتههای مختلف تأکید شد.
از جمله محورهای اصلی این توافقات که با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رونق کسبوکارهای هنری به شرح زیر اتخاذ شد.
آموزشهای مهارتی: برنامهریزی برای برگزاری دورههای تخصصی متناسب با نیاز بازار و رشتههای بومی صنایعدستی منطقه.
اعتباربخشی به مهارتها: اعطای گواهینامههای رسمی فنی و حرفهای به هنرمندان پس از شرکت در دورهها، بهمنظور فراهمسازی شرایط بهرهمندی از تسهیلات قانونی، اشتغال خانگی و بیمه.
توسعه فروش و بازاریابی: تدوین سرفصلهای آموزشی نوین در حوزههای «تجارت الکترونیک» و «استانداردهای بستهبندی» برای ارتقای توان رقابتی محصولات و تسهیل فروش در بازارهای هدف.
این همکاری مشترک، گامی موثر در راستای تثبیت جایگاه صنایعدستی شهرستان دیر و تقویت زنجیره ارزش این هنر-صنعت خواهد بود.
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