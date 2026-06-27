تدوین سند ضوابط نمای بناهای شهری بوشهر با هدف احیای هویت بومی و معماری

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سارا زارع صبح امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه کمیته سیما و منظر استان بوشهر که با حضور مدیران و کارشناسان دفتر فنی استانداری، شهردار بوشهر، نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان و اساتید دانشگاه خلیج فارس برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تدوین سند جامع ضوابط نمای بناها به‌صورت مستمر و تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی سیمای کنونی شهر افزود: متأسفانه در بافت‌های جدید شهری، ناهنجاری‌ها و ناهماهنگی‌هایی در نماهای ساختمانی مشاهده می‌شود که با اقلیم، پیشینه تاریخی و هویت معاصر بوشهر هم‌خوانی ندارد.

او ادامه داد: در این جلسه ضمن معرفی دفترچه ضوابط طراحی، گزارشی از آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی معضلات و آشفتگی‌های بصری نماهای شهری ارائه و درباره ابعاد مختلف آن بحث و تبادل نظر تخصصی انجام شد.

زارع، هدف از تدوین این ضوابط را ارتقای کیفیت سیمای شهری عنوان کرد و گفت: تلاش ما فراهم کردن زمینه‌ای برای بروز هویت مکانی بوشهر، تحقق شاخص‌های معماری اسلامی ـ ایرانی و ایجاد هماهنگی بصری در ساخت‌وسازهاست تا از این طریق، ضمن کاهش آلودگی‌های بصری، سیمایی منسجم، متناسب و چشم‌نواز در سطح شهر شکل گیرد.

او خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد جلسات تکمیلی برای بررسی و تصویب نهایی دفترچه ضوابط طراحی‌های پیشرفته و مدرن با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی و همکاری نزدیک شهرداری بوشهر به‌صورت فشرده و تخصصی ادامه یابد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر تأکید کرد: با نهایی شدن این ضوابط، زمینه برای ابلاغ و اجرای آن به‌عنوان نقشه راه جدید ساخت‌وسازهای شهری در استان فراهم خواهد شد.

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