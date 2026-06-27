۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵

فرماندار دشتی:

توسعه بندر لاور ساحلی شتاب گیرد

توسعه بندر لاور ساحلی شتاب گیرد

فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بندر لاور ساحلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دریایی شهرستان شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا مقاتلی صبح امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ در نشست با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان دشتی در حوزه دریا و سواحل اظهار کرد: اقتصاد دریا محور یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه کشور است و می‌طلبد توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری در شهرستان صورت گیرد.

فرماندار شهرستان دشتی افزود: بندر لاور ساحلی از ظرفیت‌های مهم شهرستان در حوزه اقتصاد دریا محور، گردشگری و اشتغال محسوب می‌شود و نیازمند حمایت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای ارتقای جایگاه این بندر است.

او با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت ساحل‌نشینان خاطرنشان کرد: توسعه بندر لاور ساحلی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق اقتصادی منطقه و بهبود وضعیت معیشتی مردم ساکن در نوار ساحلی داشته باشد.

مقاتلی ادامه داد: با توجه به موقعیت شهرستان در حوزه دریا و دریانوردی، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه امکانات بندری یک ضرورت است و انتظار داریم با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.

او بر ضرورت تسریع در استقرار شناور ناجی و تقویت خدمات ایمنی در سواحل بندر لاور ساحلی تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های ایمنی و امدادی باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار دشتی تصریح کرد: از همه ظرفیت‌های موجود در سطح استان و شهرستان باید برای توسعه بندر لاور ساحلی استفاده شود تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های این حوزه جبران و زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های دریایی شهرستان فراهم شود.

مقاتلی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان بنادر و دریانوردی، شاهد شتاب گرفتن روند توسعه بندر لاور ساحلی و تحقق اهداف اقتصاد دریا محور در شهرستان دشتی باشیم.

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کد خبر 1405040600360
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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