به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای تقویت همکاریهای دو جانبه و صیانت از گنجینههای تاریخی و فرهنگی، سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی در دیدار با سردار نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد درباره ارتقای تعاملات دوجانبه و همافزایی عملیاتی رایزنی کردند.
در این نشست بر تعامل مستمر در مأموریتهای مشترک تاکید و طرفین بر لزوم ایجاد همافزایی در راستای حفاظت از هویت ملی و میراث نیاکانی تأکید کردند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی ضمن قدردانی از نقش کلیدی و مؤثر فراجا در حمایت از این یگان، بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده پلیسهای تخصصی را در راستای مقابله با باندهای قاچاق اشیای تاریخی و برخورد قاطع با حفاران غیرمجاز، گامی حیاتی دانست.
وی همچنین اجرای طرحهای مشترک در پیشگیری از جرائم در حوزه میراثفرهنگی را از اولویتهای اصلی همکاریهای آتی برشمرد.
در پایان این دیدار، فرمانده انتظامی استان یزد با تأکید بر اهمیت حفاظت از مواریث فرهنگی، بر آمادگی کامل دستگاه انتظامی برای گسترش تعاملات و بهکارگیری تمامی توانمندیها در راستای مقابله با جرائم علیه میراثفرهنگی و تأمین امنیت پایدار آثار تاریخی استان تأکید کرد.
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