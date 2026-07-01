به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، با ارائه گزارشی از اقدامات، برنامهها، ظرفیتها و چالشهای سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، بر ضرورت تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای رفع موانع و تحقق برنامههای این ادارهکل تاکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، با اشاره به اقدامات حوزه میراثفرهنگی اظهار کرد: حفاظت، مرمت و صیانت از آثار تاریخی از مهمترین وظایف این ادارهکل است و در همین راستا اقدامات حفاظتی از بناها و محوطههای تاریخی استان بهصورت مستمر در حال انجام است.
او عنوان کرد: مرمت و حفاظت از آثار تاریخی با هدف صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان انجام میشود و همراهی دستگاههای مسئول و مجموعههای نظارتی میتواند در تسریع روند تصمیمگیریها، رفع موانع اجرایی و اجرای هرچه بهتر طرحهای مرمتی و حفاظتی نقش مهمی ایفا کند.
طالبنیا با اشاره به ظرفیتهای گردشگری کردستان افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، تکمیل پروژههای گردشگری و رفع موانع سرمایهگذاری از مهمترین برنامههای این ادارهکل است و تحقق این اهداف به افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استان منجر میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان یادآور شد: استان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و با فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایهگذاری و حمایت از فعالان این حوزه، میتوان سهم گردشگری را در توسعه اقتصادی استان افزایش داد.
او همچنین با اشاره به توانمندیهای صنایعدستی استان بیان کرد: حمایت از هنرمندان، رفع موانع تولید، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و تسهیل صادرات صنایعدستی از مهمترین برنامههای این ادارهکل است.
طالبنیا اظهار کرد: رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایعدستی و حمایت از حضور آنان در بازارهای داخلی و بینالمللی، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، نقش مهمی در معرفی هنرهای اصیل و بومی کردستان خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان گفت: امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی، زمینه برای حفاظت هرچه بهتر از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری، رونق صنایعدستی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استان فراهم شود.
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