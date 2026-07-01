۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان:

هم‌افزایی دستگاه‌ها، زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های کردستان را فراهم می‌کند

هم‌افزایی دستگاه‌ها، زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های کردستان را فراهم می‌کند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: با هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های کردستان، جذب سرمایه‌گذاری، حفاظت از آثار تاریخی و رونق تولید و صادرات صنایع‌دستی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، با ارائه گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برای رفع موانع و تحقق برنامه‌های این اداره‌کل تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، با اشاره به اقدامات حوزه میراث‌فرهنگی اظهار کرد: حفاظت، مرمت و صیانت از آثار تاریخی از مهم‌ترین وظایف این اداره‌کل است و در همین راستا اقدامات حفاظتی از بناها و محوطه‌های تاریخی استان به‌صورت مستمر در حال انجام است.

او عنوان کرد: مرمت و حفاظت از آثار تاریخی با هدف صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان انجام می‌شود و همراهی دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های نظارتی می‌تواند در تسریع روند تصمیم‌گیری‌ها، رفع موانع اجرایی و اجرای هرچه بهتر طرح‌های مرمتی و حفاظتی نقش مهمی ایفا کند.

طالب‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کردستان افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکمیل پروژه‌های گردشگری و رفع موانع سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل است و تحقق این اهداف به افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استان منجر می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان یادآور شد: استان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و با فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان این حوزه، می‌توان سهم گردشگری را در توسعه اقتصادی استان افزایش داد.

او همچنین با اشاره به توانمندی‌های صنایع‌دستی استان بیان کرد: حمایت از هنرمندان، رفع موانع تولید، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و تسهیل صادرات صنایع‌دستی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل است.

طالب‌نیا اظهار کرد: رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع‌دستی و حمایت از حضور آنان در بازارهای داخلی و بین‌المللی، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، نقش مهمی در معرفی هنرهای اصیل و بومی کردستان خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان گفت: امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی، زمینه برای حفاظت هرچه بهتر از میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری، رونق صنایع‌دستی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های استان فراهم شود.

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کد خبر 1405041000735
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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