به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با حسن رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، با قدردانی از همکاری این مجموعه در حوزه نظارت بر خدمات گردشگری گفت: استمرار خدمات‌رسانی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات، صیانت از حقوق گردشگران و افزایش رضایتمندی مسافران دارد و همکاری با تعزیرات حکومتی در تحقق این اهداف بسیار اثرگذار است.

او عنوان کرد: به‌منظور ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران حسینی و گردشگران، گشت‌های مشترک نظارتی با حضور کارشناسان این اداره‌کل، اداره‌کل تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مربوطه به‌صورت مستمر در سطح تاسیسات گردشگری استان اجرا خواهد شد.

طالب‌نیا با تاکید بر اهمیت نظارت مستمر بر واحدهای گردشگری، افزود: این بازدیدها با هدف اطمینان از رعایت ضوابط، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه خدمات مطلوب در مراکز اقامتی، پذیرایی و سایر تاسیسات گردشگری انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان هم در این دیدار بر ضرورت تشدید نظارت‌ها تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه‌های مهم این اداره‌کل، بازدید از تاسیسات گردشگری و بررسی نحوه ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است.

رحیمیان افزود: در حوزه کنترل و نظارت، بازدیدهای سرزده و میدانی با همکاری دستگاه‌های مربوطه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا از رعایت قوانین و ارائه خدمات مناسب به گردشگران اطمینان حاصل شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار کرد: با هرگونه تخلف از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی، با قاطعیت، سرعت و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد می‌شود.

انتهای پیام/