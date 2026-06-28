به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیروان صنوبری اظهار کرد: در بازدید از پروژههای در حال اجرای حوزه گردشگری سنندج که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان انجام شد، روند پیشرفت فیزیکی طرحهای در حال اجرا، موانع اجرایی و وضعیت تخصیص اعتبارات مورد ارزیابی قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سنندج افزود: همچنین از بناهای تاریخی آسیبدیده و اماکن میراثی شهرستان نیز بازدید و وضعیت مرمت و نیازهای حفاظتی آنها بررسی شد.
او عنوان کرد: راهکارهای رفع موانع، مدیریت و تامین اعتبارات و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تکمیل هرچه سریعتر این طرحها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صنوبری با تاکید بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود یادآور شد: پیگیری مستمر تامین منابع مالی و تسریع در بهرهبرداری از این طرحها نقش مهمی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهرستان سنندج خواهد داشت.
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