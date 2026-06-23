به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: همزمان با هفته جهانی صنایع‌دستی، کارگاه‌های سفال سنتی و نقاشی و ساخت ابزار سنگی روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ با هدف مشارکت دادن هنرمندان محلی، انتقال دانش و مهارت‌های سنتی به نسل جوان و معرفی هنرهای بومی مناطق مختلف استان در پایگاه‌های ملی زیویه و غار کرفتو برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت روستاهای همجوار پایگاه‌های ملی افزود: جوامع محلی نقش مهمی در حفظ و تداوم میراث فرهنگی و هنرهای سنتی دارند و برگزاری چنین رویدادهایی زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی استان را فراهم می‌کند.

او عنوان کرد: در پایگاه ملی غار کرفتو کارگاه‌های نقاشی و ساخت ابزار سنگی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با بخشی از مهارت‌ها و شیوه‌های سنتی مرتبط با میراث‌فرهنگی منطقه آشنا شدند.

طالب‌نیا یادآور شد: همچنین در پایگاه ملی زیویه کارگاه سفال سنتی با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی برگزار شد که فرصتی برای معرفی و ترویج این هنر ارزشمند و انتقال تجربیات میان هنرمندان فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این مجموعه در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه صنایع‌دستی، برگزاری برنامه‌های آموزشی و تخصصی در پایگاه‌های تاریخی و فرهنگی استان را با جدیت دنبال می‌کند.

او اظهار کرد: ترویج صنایع‌دستی و پیوند آن با ظرفیت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، به رونق اقتصادی جوامع محلی و توسعه پایدار مناطق مختلف استان کمک می‌کند.

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