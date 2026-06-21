۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

تاکید بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت در قروه/ اختصاص فضای ویژه در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و خدمات گردشگری تخصصی

تاکید بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت در قروه/ اختصاص فضای ویژه در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و خدمات گردشگری تخصصی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در بازدید از انجمن معلولان باران شهرستان قروه، از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات گردشگری ویژه افراد دارای معلولیت و اختصاص فضای اختصاصی برای حضور هنرمندان این حوزه در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یک‌شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از انجمن معلولان باران شهرستان قروه، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و روند تولید صنایع‌دستی در این مجموعه قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در این مجموعه، بر اهمیت نقش انجمن‌های مردمی در توسعه صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد و گفت: در تلاش هستیم آژانس تخصصی گردشگری ویژه افراد دارای معلولیت راه‌اندازی شود تا خدمات گردشگری به‌صورت حرفه‌ای و متناسب با نیازهای این قشر ارائه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان اظهار کرد: همچنین در حوزه صنایع‌دستی، در نمایشگاه‌ها و فضاهای مرتبط، بخش ویژه‌ای برای حضور هنرمندان دارای معلولیت و انجمن‌های فعال این حوزه اختصاص خواهد یافت تا زمینه عرضه بهتر محصولات و معرفی ظرفیت‌های آنان فراهم شود.

او با تاکید بر حمایت از فعالیت‌های انجمن باران، قول مساعد برای پیگیری و رفع بخشی از مشکلات مطرح‌شده را داد و از تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

در جریان این بازدید، مدیر مجموعه گزارشی از فعالیت‌ها، روند آموزش و تولید در انجمن ارائه کرد و به برخی مشکلات از جمله مسائل مربوط به بیمه صنعتگران و محدودیت در دسترسی به تسهیلات حمایتی اشاره داشت.

انجمن معلولان باران به‌عنوان یکی از تشکل‌های مردمی فعال شهرستان قروه، در زمینه آموزش، توانمندسازی و اشتغال‌زایی افراد دارای معلولیت به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی فعالیت دارد و جمعی از هنرمندان در این مجموعه مشغول تولید و عرضه محصولات خود هستند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405033102835
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha