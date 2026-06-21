به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از انجمن معلولان باران شهرستان قروه، از نزدیک در جریان فعالیتها، ظرفیتها و روند تولید صنایعدستی در این مجموعه قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان در این بازدید با قدردانی از تلاشهای انجامشده در این مجموعه، بر اهمیت نقش انجمنهای مردمی در توسعه صنایعدستی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد و گفت: در تلاش هستیم آژانس تخصصی گردشگری ویژه افراد دارای معلولیت راهاندازی شود تا خدمات گردشگری بهصورت حرفهای و متناسب با نیازهای این قشر ارائه شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان اظهار کرد: همچنین در حوزه صنایعدستی، در نمایشگاهها و فضاهای مرتبط، بخش ویژهای برای حضور هنرمندان دارای معلولیت و انجمنهای فعال این حوزه اختصاص خواهد یافت تا زمینه عرضه بهتر محصولات و معرفی ظرفیتهای آنان فراهم شود.
او با تاکید بر حمایت از فعالیتهای انجمن باران، قول مساعد برای پیگیری و رفع بخشی از مشکلات مطرحشده را داد و از تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.
در جریان این بازدید، مدیر مجموعه گزارشی از فعالیتها، روند آموزش و تولید در انجمن ارائه کرد و به برخی مشکلات از جمله مسائل مربوط به بیمه صنعتگران و محدودیت در دسترسی به تسهیلات حمایتی اشاره داشت.
انجمن معلولان باران بهعنوان یکی از تشکلهای مردمی فعال شهرستان قروه، در زمینه آموزش، توانمندسازی و اشتغالزایی افراد دارای معلولیت بهویژه در حوزه صنایعدستی فعالیت دارد و جمعی از هنرمندان در این مجموعه مشغول تولید و عرضه محصولات خود هستند.
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