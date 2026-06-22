۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

ارغوان‌بافی دیوزناو/ از ثبت ملی تا افق ثبت جهانی با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی کردستان

ارغوان‌بافی دیوزناو/ از ثبت ملی تا افق ثبت جهانی با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی کردستان

ارغوان‌بافی دیوزناو پس از ثبت در فهرست میراث ناملموس و کسب جایگاه ملی، اکنون به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی هورامان، چشم‌انداز معرفی و ثبت در عرصه‌های بین‌المللی را نیز پیش روی خود دارد.

به گزارش میراث‌آریا، همزمان با هفته جهانی صنایع‌دستی، ورکشاپ تخصصی ارغوان‌بافی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور هنرمندان، فعالان صنایع‌دستی و مسئولان در روستای دیوزناو با هدف تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت روستاهای ملی صنایع‌دستی در صیانت از میراث ناملموس برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، ارغوان‌بافی به‌عنوان یکی از هنرهای ارزشمند و ریشه‌دار منطقه هورامان مورد توجه قرار گرفت؛ هنری که به واسطه استفاده از مواد اولیه طبیعی، ارتباط عمیق با زیست‌بوم منطقه و انتقال دانش آن از نسلی به نسل دیگر، جایگاه ویژه‌ای در هویت فرهنگی هورامان یافته است.معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان در این ورکشاپ آموزشی، با اشاره به ظرفیت‌های این هنر اظهار کرد: ارغوان‌بافی در روستای دیوزناو یکی از جلوه‌های ارزشمند صنایع‌دستی منطقه جهانی هورامان است که نقش مهمی در توسعه اشتغال، رونق گردشگری فرهنگی و صیانت از میراث ناملموس دارد.

ارغوان‌بافی دیوزناو/ از ثبت ملی تا افق ثبت جهانی با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی کردستان

فرزانه فرج‌الهی افزود: این هنر که با بهره‌گیری از مواد اولیه طبیعی و سازگار با محیط‌زیست شکل گرفته، طی سالیان متمادی به‌صورت نسل‌به‌نسل در منطقه حفظ شده و امروز به یکی از نمادهای فرهنگی هورامان تبدیل شده است.

او با تاکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی گفت: برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی ضمن حفظ اصالت ارغوان‌بافی، زمینه توانمندسازی هنرمندان، به‌ویژه زنان و جوانان روستایی را فراهم کرده و به ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک می‌کند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی هورامان نیز در این برنامه آموزشی با اشاره به نقش صنایع‌دستی در هویت فرهنگی منطقه اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ هورامان است و ارغوان‌بافی نمونه‌ای از دانش بومی ارزشمند این منطقه به شمار می‌رود که توسط مردم محلی حفظ و منتقل شده است.

ارغوان‌بافی دیوزناو/ از ثبت ملی تا افق ثبت جهانی با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی کردستان

هوشنگ مهدی افزود: هورامان تنها به واسطه جاذبه‌های طبیعی و معماری پلکانی شناخته نمی‌شود، بلکه آیین‌ها، سنت‌ها و مهارت‌های بومی آن نیز بخش مهمی از ارزش‌های جهانی این منطقه را تشکیل می‌دهند.

او با تاکید بر ضرورت انتقال این هنر به نسل‌های آینده یادآور شد: صیانت از هنرهایی مانند ارغوان‌بافی و آموزش آن به نسل جوان، نقش مهمی در حفظ میراث ناملموس دارد و می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های هورامان را در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم کند.

مهدی همچنین بر اهمیت برگزاری مستمر کارگاه‌های آموزشی در روستاهای منطقه تاکید کرد و آن را راهکاری مهم برای جلوگیری از فراموشی دانش بومی و تداوم مهارت‌های سنتی دانست.ارغوان‌بافی دیوزناو/ از ثبت ملی تا افق ثبت جهانی با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی کردستان

شرکت‌کنندگان و هنرمندان حاضر در این ورکشاپ نیز ضمن تبادل تجربیات و آشنایی با شیوه‌های تولید و انتقال دانش ارغوان‌بافی، خواستار حمایت بیشتر نهادهای مسئول از هنرمندان این رشته، توسعه بازار فروش محصولات و فراهم شدن زمینه‌های لازم برای معرفی هرچه گسترده‌تر این هنر ارزشمند در سطح ملی و بین‌المللی شدند.

این رویداد در حالی برگزار شد که ارغوان‌بافی دیوزناو پس از ثبت در فهرست میراث ناملموس و کسب جایگاه ملی، اکنون به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی هورامان، چشم‌انداز معرفی و ثبت در عرصه‌های بین‌المللی را نیز پیش روی خود دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040100033
شیلان صلواتی
دبیر محمد آوخ

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