به گزارش میراث‌آریا، همزمان با هفته جهانی صنایع‌دستی، ورکشاپ تخصصی ارغوان‌بافی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور هنرمندان، فعالان صنایع‌دستی و مسئولان در روستای دیوزناو با هدف تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت روستاهای ملی صنایع‌دستی در صیانت از میراث ناملموس برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، ارغوان‌بافی به‌عنوان یکی از هنرهای ارزشمند و ریشه‌دار منطقه هورامان مورد توجه قرار گرفت؛ هنری که به واسطه استفاده از مواد اولیه طبیعی، ارتباط عمیق با زیست‌بوم منطقه و انتقال دانش آن از نسلی به نسل دیگر، جایگاه ویژه‌ای در هویت فرهنگی هورامان یافته است.معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان در این ورکشاپ آموزشی، با اشاره به ظرفیت‌های این هنر اظهار کرد: ارغوان‌بافی در روستای دیوزناو یکی از جلوه‌های ارزشمند صنایع‌دستی منطقه جهانی هورامان است که نقش مهمی در توسعه اشتغال، رونق گردشگری فرهنگی و صیانت از میراث ناملموس دارد.

فرزانه فرج‌الهی افزود: این هنر که با بهره‌گیری از مواد اولیه طبیعی و سازگار با محیط‌زیست شکل گرفته، طی سالیان متمادی به‌صورت نسل‌به‌نسل در منطقه حفظ شده و امروز به یکی از نمادهای فرهنگی هورامان تبدیل شده است.

او با تاکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی گفت: برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی ضمن حفظ اصالت ارغوان‌بافی، زمینه توانمندسازی هنرمندان، به‌ویژه زنان و جوانان روستایی را فراهم کرده و به ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک می‌کند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی هورامان نیز در این برنامه آموزشی با اشاره به نقش صنایع‌دستی در هویت فرهنگی منطقه اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ هورامان است و ارغوان‌بافی نمونه‌ای از دانش بومی ارزشمند این منطقه به شمار می‌رود که توسط مردم محلی حفظ و منتقل شده است.

هوشنگ مهدی افزود: هورامان تنها به واسطه جاذبه‌های طبیعی و معماری پلکانی شناخته نمی‌شود، بلکه آیین‌ها، سنت‌ها و مهارت‌های بومی آن نیز بخش مهمی از ارزش‌های جهانی این منطقه را تشکیل می‌دهند.

او با تاکید بر ضرورت انتقال این هنر به نسل‌های آینده یادآور شد: صیانت از هنرهایی مانند ارغوان‌بافی و آموزش آن به نسل جوان، نقش مهمی در حفظ میراث ناملموس دارد و می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های هورامان را در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم کند.

مهدی همچنین بر اهمیت برگزاری مستمر کارگاه‌های آموزشی در روستاهای منطقه تاکید کرد و آن را راهکاری مهم برای جلوگیری از فراموشی دانش بومی و تداوم مهارت‌های سنتی دانست.

شرکت‌کنندگان و هنرمندان حاضر در این ورکشاپ نیز ضمن تبادل تجربیات و آشنایی با شیوه‌های تولید و انتقال دانش ارغوان‌بافی، خواستار حمایت بیشتر نهادهای مسئول از هنرمندان این رشته، توسعه بازار فروش محصولات و فراهم شدن زمینه‌های لازم برای معرفی هرچه گسترده‌تر این هنر ارزشمند در سطح ملی و بین‌المللی شدند.

این رویداد در حالی برگزار شد که ارغوان‌بافی دیوزناو پس از ثبت در فهرست میراث ناملموس و کسب جایگاه ملی، اکنون به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی هورامان، چشم‌انداز معرفی و ثبت در عرصه‌های بین‌المللی را نیز پیش روی خود دارد.

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