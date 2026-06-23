به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی رییس کل دادگستری استان، با اشاره به جایگاه میراثفرهنگی به عنوان بخشی از هویت و سرمایه ملی، اظهار کرد: صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهای اجرایی، نظارتی، حقوقی و قضایی است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: میراثفرهنگی از جمله حوزههایی است که به دلیل گستردگی ماموریتها و ارزش آثار و محوطههای تاریخی، با چالشها و پروندههای متعدد حقوقی و قضایی مواجه است و همراهی دستگاه قضایی نقش موثری در جلوگیری از تخریب، تعرض و سودجویی نسبت به این آثار دارد.
او با قدردانی از همکاریهای دستگاه قضایی استان افزود: تعامل سازنده میان مجموعه میراثفرهنگی و دادگستری، زمینه تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط و ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی را فراهم کرده است.
طاابنیا، مقابله با حفاریهای غیرمجاز، قاچاق اشیای تاریخی و هرگونه تعرض به محوطهها و بناهای تاریخی را از اولویتهای این ادارهکل عنوان کرد و گفت: تداوم همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی، نقش مهمی در صیانت از میراث ارزشمند استان ایفا میکند.
رییس کل دادگستری کردستان هم در این دیدار با تاکید بر اهمیت میراثفرهنگی به عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کشور، آمادگی دستگاه قضایی استان را برای حمایت از اقدامات قانونی و همکاری با مجموعه میراثفرهنگی در راستای حفظ و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی اعلام کرد.
انتهای پیام/
نظر شما