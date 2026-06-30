حسین رضایی امروز سهشنبه ۹ تیرماه، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار زائرمراسم تشییع رهبر انقلاب به همت این جمعیت خدمتگزاران، اسکان پیدا میکنند، اظهار کرد: مدیریت و راهبرد ظرفیتهای مردمی به جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا(ع) محول شده و در این راستا ۲۵۶ محل برای اسکان ۲۰۰ هزار نفر پیشبینی شده است.
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده رضوی، افزود: این مکانها اعم از مدارس، سالنها ورزشی و مکانهایی است که دانشگاه در اختیارمان قرار میدهند، هستند چرا که مکانهایی را نیز برای بحث درمان زائران در حال آمادهسازی است، که در زمان برگزاری تشییع رهبر شهید انقلاب فعال میشوند. اکنون برنامهریزی این اقدامات انجام شده و تدارکات آن در حال اجراست.
رضایی تصریح کرد: ظرفیتمان در زمینه پذیرش زائران تقریبا کامل شده و این آمادگی را داریم که اگر مکانهای بیشتری در اختیار ما قرار بگیرد، از ظرفیتها مردمی برای اسکان و پذیرایی از زائران استفاده کنیم.
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا(ع) با بیان اینکه ظرفیتهای مردم ما و هیئات مذهبی برای خدماترسانی به زائران و تشییعکنندگان پای کار است، خاطرنشان کرد: مجموعه ایستگاههای صلواتی امام هادی(ع) که در رباط خاکستری و جاده نیشابور در دهه پایانی ماه صفر به زائران پیاده خدمترسانی میکردند، اعلام آمادگی کردهاند که اگر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از بهشت رضا(ع) آغاز شود، آنها نیز در این مسیر خدمترسانی کنند، اما هنوز تصمیمی قطعی در این خصوص گرفته نشده و اکنون ایستگاه صلواتی جاده نیشابور در مسیر منتهی به مشهد آماده شده تا بتواند تا نزدیکی مشهد به زائران خدمترسانی کند. در داخل شهر نیز گروهها دیگر به زائران خدمترسانی میکنند.
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده رضوی، درخصوص دیگر خدمات این جمعیت در این ایام گفت: پیشبینی کردهایم که ۸۰ ایستگاه صلواتی تا ورودی جاده فرودگاه را راهاندازی کنیم و اکنون در حال بررسی این موضوع از نظر نیروی پشتیبانی هستیم. تیمهای پشتیبانی، تدارکات، ایمنی و فرهنگی در حال فعالیت هستند تا اگر این محلها آماده شد و زائران آمدند، در این چهار حوزه ارائه خدمات کنند.
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