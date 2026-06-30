بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدعبدالمجید شریفزاده امروز سهشنبه 9 تیرماه 1405 در نشست «از هنرهای ملی تا صنعتدست» که در پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار شد؛ اظهار کرد: هنرهای ملی و سنتی بر اصولی استوارند که در طول تاریخ ثابت ماندهاند، اما در شیوههای اجرا و بیان، همواره متناسب با نیازهای زمان تحول یافتهاند. به همین دلیل، در عین حفظ هویت، مکاتب و شیوههای متنوعی در هنر ایران شکل گرفته است.
رئیس اسبق گروه هنرهای ملی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به پیشینه حمایت از هنر در ایران افزود: برخلاف بسیاری از کشورها، حکومتهای ایران در دورههای مختلف تاریخی نقش مهمی در حمایت از هنر، فرهنگ و هنرمندان ایفا کردهاند و شکلگیری مراکزی همچون نظامیهها، ربع رشیدی و کتابخانههای سلطنتی، نشاندهنده سرمایهگذاری مستمر بر آموزش، تولید و انتقال هنر بوده است.
شریفزاده با بیان اینکه هنر و فرهنگ نیازمند حمایت مستمر هستند، تأکید کرد: تجربه تاریخی نشان میدهد که توسعه هنرهای ملی بدون پشتیبانی نهادی و برنامهریزی بلندمدت امکانپذیر نیست و حفظ این میراث ارزشمند، مستلزم توجه ویژه به آموزش، پژوهش و تربیت نسل جدید هنرمندان است.
او همچنین بر ضرورت تقویت فعالیتهای پژوهشی در حوزه هنرهای ملی تأکید کرد و پیشنهاد داد مجموعهای از مقالات تخصصی درباره تاریخ، مبانی نظری، فلسفه و آینده هنرهای ملی و صنایعدستی تدوین و منتشر شود تا بهعنوان مرجعی برای پژوهشگران و سیاستگذاران مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس اسبق گروه ملی هنرهای سنتی با اشاره به ظرفیتهای مرکز هنرهای ملی، خواستار حفظ کارکرد تخصصی این مجموعه شد و گفت: این مرکز طی دهههای گذشته علاوه بر تولید آثار، محلی برای آموزش، انتقال تجربه استادان، نمایش زنده فرایند خلق آثار و معرفی هنرهای سنتی ایران به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بوده است و شایسته است جایگاه تخصصی آن بیش از پیش تقویت شود.
شریفزاده در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت حفظ سرمایه انسانی این حوزه تأکید کرد و افزود: بسیاری از استادکاران و هنرمندان پیشکسوت، گنجینههای زنده هنرهای سنتی کشور هستند و لازم است با برنامهریزی مناسب، زمینه انتقال دانش و مهارت آنان به نسل جوان فراهم شود.
او با تأکید بر اینکه هنرهای ملی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران هستند، اظهار کرد که هر اتفاق و عملکردی در این حوزه، رخ دهد در آینده به عنوان بخشی از عملکرد مدیران در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد.
رئیس اسبق گروه هنرهای ملی در پایان اظهار امیدواری کرد که با حمایت بیشتر از پژوهش، آموزش و هنرمندان، زمینه حفظ و شکوفایی این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده فراهم شود.
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