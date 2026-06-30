بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدموید محسننژاد روز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ با همراهی غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایعدستی استان و سرهنگ مجید فاریابی فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، با حضور در شهرستان جیرفت به صورت سرزده از محوطههای تاریخی و باستانی این منطقه بازدید و روند اقدامات حفاظتی و وضعیت امنیتی این آثار ارزشمند را مورد پایش قرار داد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با تاکید بر جایگاه کمنظیر محوطههای تاریخی جیرفت در تاریخ تمدن ایران و جهان اظهار کرد: محوطههای باستانی جیرفت از ارزشمندترین سرمایههای فرهنگی کشور به شمار میروند و حفاظت از این میراث گرانبها، وظیفهای ملی و مسئولیتی مشترک میان همه دستگاههای اجرایی و آحاد جامعه است.
او با اشاره به تلاشهای مستمر نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی افزود: تامین امنیت پایدار محوطههای تاریخی جیرفت با حضور شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت و با همکاری موثر عوامل انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی شهرستان در حال انجام است و این همافزایی نقش مهمی در پیشگیری از هرگونه تعرض به آثار تاریخی خواهد داشت.
محسننژاد مشارکت میان دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی را از ارکان اصلی حفاظت از مواریث فرهنگی دانست و تصریح کرد: صیانت از آثار تاریخی تنها با اقدامات حاکمیتی محقق نمیشود و همراهی مردم، بهویژه جوامع محلی و میراثبانان افتخاری، پشتوانهای ارزشمند برای حفاظت موثر و پایدار از این گنجینههای تمدنی است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با تاکید بر تداوم پایش میدانی محوطههای تاریخی جیرفت خاطرنشان کرد: این ادارهکل با بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی و تعامل مستمر با دستگاههای مسئول، حفاظت از محوطههای تاریخی این شهرستان را با جدیت دنبال خواهد کرد تا این میراث ماندگار برای نسلهای آینده حفظ و صیانت شود.
او در پایان با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه تعرض به میراثفرهنگی اظهار کرد: هرگونه حفاری غیرمجاز، تخریب یا دستاندازی به محوطههای تاریخی جیرفت اقدامی مجرمانه و تعرض به هویت و سرمایههای ملی کشور است و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد خواهد شد و شناسایی، رصد و دستگیری حفاران غیرمجاز با همکاری یگان حفاظت میراثفرهنگی، عوامل انتظامی، دستگاههای امنیتی و پشتیبانی دستگاه قضایی با جدیت در دستور کار قرار دارد و اجازه نخواهیم داد سوداگران اموال تاریخی امنیت و آرامش محوطههای ارزشمند باستانی جیرفت را خدشهدار کنند.
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