به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدموید محسننژاد دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ همزمان با هفته قوه قضائیه، به همراه اعضای شورای معاونین ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیسکل دادگستری استان کرمان دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در این دیدار با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و شهدای والامقام هفتم تیر، اظهار کرد: دستگاه قضایی همواره یکی از مهمترین حامیان صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان بوده و همکاری صمیمانه و مسئولانه مجموعه دادگستری کرمان در سالهای اخیر، نقش تعیینکنندهای در حفاظت از آثار تاریخی، مقابله با تعرض به مواریثفرهنگی و صیانت از هویت تمدنی این سرزمین داشته است.
او با بیان اینکه حوزه میراثفرهنگی با چالشهای متعدد حقوقی، حفاظتی و اجرایی روبهرو است، افزود: همکاران دستگاه قضایی استان با تمام توان در کنار مجموعه میراثفرهنگی حضور داشتهاند و از این همراهی ارزشمند و مسئولانه صمیمانه قدردانی میکنیم.
محسننژاد با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان کرمان در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: کرمان به واسطه برخورداری از آثار تاریخی، جاذبههای طبیعی، میراث ناملموس و هنرهای اصیل، از استانهای ممتاز کشور است و بهرهگیری صحیح از این ظرفیتها نیازمند تعامل و همافزایی همه دستگاهها، بهویژه دستگاه قضایی است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب سرمایهگذاری را از اولویتهای این ادارهکل دانست و گفت: تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری و حقوقی، امنیت سرمایهگذاری را افزایش داده و زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در استان خواهد شد.
او همچنین توسعه بازارچههای صنایعدستی را از مهمترین برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی کرمان برشمرد و افزود: رونق صنایعدستی و گردشگری علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، موجب تولید درآمد، ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود و در نهایت افزایش سلامت اجتماعی، کاهش بزه و پیشگیری از جرم را به دنبال خواهد داشت.
محسننژاد با تاکید بر اینکه خلوص نیت، مهمترین سرمایه خدمت صادقانه به مردم است، خاطرنشان کرد: هر اندازه همکاری و همدلی میان دستگاههای اجرایی و قضایی افزایش یابد، مسیر خدمترسانی به مردم و حفاظت از میراث ارزشمند استان هموارتر خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان بر گسترش همکاریهای آموزشی میان دو دستگاه تأکید کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی مشترک برای نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی و همچنین آشنایی هرچه بیشتر قضات با قوانین، ضوابط و مسائل تخصصی حوزه میراثفرهنگی، میتواند نقش مؤثری در ارتقای حفاظت از آثار تاریخی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این حوزه ایفا کند.
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