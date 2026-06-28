به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید موید محسننژاد یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی برگزاری رویداد ملی رالی گردشگری «خشت تا خشت» اظهار کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و کشاورزی استان کرمان است و این رویدادها میتوانند تصویری واقعی از توانمندیها و قابلیتهای استان را در سطح ملی و بینالمللی به نمایش درآورد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: توسعه زیرساختهای مواصلاتی استان، نقش تعیینکنندهای در رونق گردشگری و افزایش حضور گردشگران دارد و در کنار آن، برگزاری رویدادهای تخصصی و تجربهمحور، زمینه تنوعبخشی به محصولات گردشگری کرمان را فراهم میکند.
او با تاکید بر حمایت همهجانبه ادارهکل میراثفرهنگی کرمان از برگزاری رویدادهای گردشگری تصریح کرد: با تمام توان از اجرای برنامههایی که به معرفی ظرفیتهای استان منجر شود، حمایت خواهیم کرد و تلاش داریم با توسعه گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی، کشاورزی، خوراک و گیاهان دارویی، سبد گردشگری کرمان را متنوعتر از گذشته ارائه کنیم.
محسننژاد در ادامه بیان کرد: رویدادهایی مانند رالی گردشگری خشت تا خشت علاوه بر معرفی جاذبههای استان، بستری مناسب برای مخابره اخبار خوب از کرمان و معرفی این استان بهعنوان مقصدی امن، متنوع و جذاب برای سفر در سطح ملی و بینالمللی هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به تشکیل دبیرخانه رویدادهای استان اظهار کرد: این دبیرخانه با هدف برنامهریزی منسجم، تقویت تقویم رویدادهای گردشگری و ارتقای کیفیت اجرای برنامهها تشکیل شده و با جدیت مسیر تبدیل کرمان به کانون رویدادهای گردشگری و فرهنگی کشور را دنبال میکند.
او همچنین بر معرفی فرهنگ غذایی استان در حاشیه رویدادها تاکید و خاطرنشان کرد: گردشگری خوراک یکی از مزیتهای مهم کرمان است و تلاش میکنیم با طراحی تجربههای مشارکتی در تهیه و طبخ غذاهای بومی، تجربهای ماندگار و متفاوت برای گردشگران رقم بزنیم.
محسننژاد در پایان، همراهی دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، شهرداریها، تشکلهای گردشگری و سرمایهگذاران بخش خصوصی را لازمه موفقیت این رویدادها دانست و تصریح کرد: همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، مهمترین عامل در تثبیت جایگاه کرمان بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد و کانونهای رویدادهای گردشگری و فرهنگی کشور خواهد بود.
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