۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

رویداد ملی «خشت تا خشت» روایت تازه‌ای از توان گردشگری کرمان ارائه می‌کند

رویداد ملی «خشت تا خشت» روایت تازه‌ای از توان گردشگری کرمان ارائه می‌کند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در نشست هماهنگی برگزاری رویداد ملی رالی گردشگری «خشت تا خشت» با تاکید بر نقش رویدادهای گردشگری در معرفی ظرفیت‌های متنوع استان، از تشکیل دبیرخانه رویدادهای استان خبر داد و گفت: با همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، کرمان به‌سوی تبدیل شدن به کانون رویدادهای گردشگری و فرهنگی حرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی برگزاری رویداد ملی رالی گردشگری «خشت تا خشت» اظهار کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و کشاورزی استان کرمان است و این رویدادها می‌توانند تصویری واقعی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های استان را در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش درآورد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق گردشگری و افزایش حضور گردشگران دارد و در کنار آن، برگزاری رویدادهای تخصصی و تجربه‌محور، زمینه تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری کرمان را فراهم می‌کند.

او با تاکید بر حمایت همه‌جانبه اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان از برگزاری رویدادهای گردشگری تصریح کرد: با تمام توان از اجرای برنامه‌هایی که به معرفی ظرفیت‌های استان منجر شود، حمایت خواهیم کرد و تلاش داریم با توسعه گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی، کشاورزی، خوراک و گیاهان دارویی، سبد گردشگری کرمان را متنوع‌تر از گذشته ارائه کنیم.

 محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: رویدادهایی مانند رالی گردشگری خشت تا خشت علاوه بر معرفی جاذبه‌های استان، بستری مناسب برای مخابره اخبار خوب از کرمان و معرفی این استان به‌عنوان مقصدی امن، متنوع و جذاب برای سفر در سطح ملی و بین‌المللی هستند.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به تشکیل دبیرخانه رویدادهای استان اظهار کرد: این دبیرخانه با هدف برنامه‌ریزی منسجم، تقویت تقویم رویدادهای گردشگری و ارتقای کیفیت اجرای برنامه‌ها تشکیل شده و با جدیت مسیر تبدیل کرمان به کانون رویدادهای گردشگری و فرهنگی کشور را دنبال می‌کند.

او همچنین بر معرفی فرهنگ غذایی استان در حاشیه رویدادها تاکید و خاطرنشان کرد: گردشگری خوراک یکی از مزیت‌های مهم کرمان است و تلاش می‌کنیم با طراحی تجربه‌های مشارکتی در تهیه و طبخ غذاهای بومی، تجربه‌ای ماندگار و متفاوت برای گردشگران رقم بزنیم.

 محسن‌نژاد در پایان، همراهی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، تشکل‌های گردشگری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را لازمه موفقیت این رویدادها دانست و تصریح کرد: هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی، مهم‌ترین عامل در تثبیت جایگاه کرمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد و کانون‌های رویدادهای گردشگری و فرهنگی کشور خواهد بود.

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کد خبر 1405040700428
محمد شجاعی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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