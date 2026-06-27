به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدموید محسننژاد شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از مجموعه گردشگری در دست احداث آرامش رفسنجان که با همراهی حسین رضایی فرماندار انجام شد، اظهار کرد: سرمایهگذاران بخش خصوصی، شرکای راهبردی توسعه گردشگری هستند و ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با تمام ظرفیتهای موجود از حضور و فعالیت آنان در اجرای پروژههای گردشگری حمایت خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از سرمایهگذاران افزود: اعطای تسهیلات و حمایتهای مالی از محل منابع در اختیار این ادارهکل و سایر ظرفیتهای حمایتی در سطح مدیریت اجرایی شهرستان، با هدف تسریع در تکمیل پروژههای گردشگری رفسنجان در دستور کار قرار دارد و این اقدامات با هماهنگی و همراهی فرماندار شهرستان دنبال میشود.
او تامین زیرساختهای اساسی را از مهمترین پیشنیازهای موفقیت طرحهای گردشگری دانست و تصریح کرد: تأمین آب، برق، گاز، راه دسترسی و سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز پروژههای گردشگری، نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی است و با همراهی فرمانداری، دستگاههای خدماترسان و ارکان اجرایی شهرستان رفسنجان، این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد.
محسننژاد با بیان اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری زمینهساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار است، خاطرنشان کرد: رفسنجان با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی، از قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری استان کرمان برخوردار است و تکمیل پروژههای سرمایهگذاری بخش خصوصی، نقش موثری در افزایش ماندگاری گردشگران، جذب سرمایه و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی برای شهرستان خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان تاکید کرد: این ادارهکل با رویکرد تسهیلگری، رفع موانع سرمایهگذاری و تعامل مستمر با فرمانداری و دستگاههای اجرایی، از تمامی طرحهای واجد شرایط که به توسعه زیرساختهای گردشگری رفسنجان و ارتقا کیفیت خدمات گردشگری منجر شوند، با تمام توان حمایت خواهد کرد.
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