به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید موید محسننژاد شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی، فرهنگی و گردشگری در دست احداث توسط بخش خصوصی شهر رفسنجان که با همراهی احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و حسین رضایی فرماندار شهرستان انجام شد، اظهار کرد: رفسنجان به واسطه برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در پرورش اسب، سابقه درخشان در رشته سوارکاری و حضور فعال بخش خصوصی در ایجاد مجموعههای تخصصی، از توانمندیهای کمنظیری برای توسعه گردشگری ورزشی برخوردار است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: حضور تیمهای ورزشی رفسنجان در بالاترین سطوح رقابتهای کشور، در کنار توسعه مناسب زیرساختهای ورزشی، فرصت مناسبی برای پیوند میان ورزش، گردشگری و سرمایهگذاری فراهم کرده و این شهرستان را به یکی از مقصدهای مستعد گردشگری ورزشی در استان کرمان تبدیل کرده است.
او با اشاره به روند توسعه زیرساختهای گردشگری در رفسنجان بیان کرد: اجرای پروژههای شاخص با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی، نشاندهنده اعتماد فعالان اقتصادی به ظرفیتهای این منطقه است و این رویکرد میتواند زمینهساز افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان باشد.
محسننژاد با تاکید بر حمایت ادارهکل میراثفرهنگی از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری تصریح کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیریت شهرستان و سرمایهگذاران رفسنجان، مسیر تحقق پروژههای بزرگ گردشگری را هموار میکند و ادارهکل میراثفرهنگی کرمان نیز از طرحهایی که به توسعه گردشگری و افزایش کیفیت خدمات منجر شود، حمایت خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری ورزشی علاوه بر معرفی ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی رفسنجان، میتواند نقش موثری در برندسازی این شهرستان در سطح ملی و منطقهای ایفا کند و جایگاه آن را بهعنوان یکی از مقاصد نوین گردشگری استان کرمان بیش از پیش ارتقا دهد.
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