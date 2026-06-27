به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان رفسنجان و بازدید از مجموعه ورزشی و گردشگری اسب‌سواری ستارگان که با همراهی احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و حسین رضایی فرماندار رفسنجان انجام شد، اظهار کرد: توجه ویژه مسئولان شهرستان به حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای شتاب‌بخشی به روند توسعه رفسنجان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از همراهی و حمایت نماینده مردم رفسنجان و انار و فرماندار این شهرستان افزود: سرمایه‌گذاری در گردشگری، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار مستقیم و غیرمستقیم، موجب افزایش نشاط اجتماعی، تقویت امید در جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحرک‌بخشی به اقتصاد محلی خواهد شد.

او با بیان اینکه حل مسائل سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای اداری از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است، تصریح کرد: خود را موظف می‌دانیم موانع پیش‌روی فعالان حوزه گردشگری را با تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برطرف کنیم، چرا که فلسفه حضور مدیران در جایگاه خدمت، حل مسائل مردم و تسهیل مسیر توسعه است.

محسن‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند رفسنجان در حوزه گردشگری اظهار داشت: فعال بودن فرودگاه رفسنجان، در کنار طراحی و برگزاری رویدادها و جشنواره‌های ملی با چشم‌انداز تبدیل شدن به رویدادهای بین‌المللی، می‌تواند جایگاه این شهرستان را در نقشه گردشگری کشور و حتی منطقه ارتقا دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین بر بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در احیا و بهره‌برداری اصولی از بناهای تاریخی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت ابنیه تاریخی رفسنجان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، همزمان با صیانت از میراث‌فرهنگی، رویکردی است که با جدیت دنبال می‌شود و در این مسیر، تعریف ظرفیت معین‌های میراث‌فرهنگی نیز می‌تواند نقش موثری در احیا و سامان‌دهی بناهای تاریخی ایفا کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان با تمام توان آماده همکاری برای تحقق اهداف توسعه‌ای رفسنجان است و با رویکردی نتیجه‌گرا، اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی را تا حصول نتایج ملموس و اثرگذار پیگیری خواهد کرد.

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