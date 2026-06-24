استاد پیشکسوت مرمت رفسنجان، دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن حسینی با اعلام خبر درگذشت استاد حسین حیدری‌راد اظهار کرد: این استادکار پیشکسوت مرمت شهرستان رفسنجان که در سن ۸۰ سالگی و پس از تحمل دوره‌ای بیماری دار فانی را وداع گفت، از سرمایه‌های ارزشمند حوزه مرمت و معماری سنتی رفسنجان بود و سال‌ها از عمر خود را صرف حفظ و احیا بناهای تاریخی شهرستان کرد.

رئیس میراث‌فرهنگی رفسنجان افزود: استاد حیدری‌راد در مرمت و باززنده‌سازی بناهای شاخصی همچون خانه تاریخی حاج‌آقا علی، عمارت کلاه‌فرنگی، بازار تاریخی رفسنجان و تعدادی دیگر از ابنیه ارزشمند منطقه نقش موثر و ماندگاری داشت و حاصل تلاش‌های او امروز در کالبد این آثار تاریخی باقی مانده است.

او با اشاره به مهارت‌های کم‌نظیر این استادکار تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته مرحوم حیدری‌راد، تسلط بر فنون سنتی معماری و اجرای بخش‌هایی از مرمت بود که امروزه کمتر فردی از عهده آن برمی‌آید، اجرا و پوشش سقف‌های بزرگ گنبدی در بناهای تاریخی، از جمله در عمارت کلاه‌فرنگی، نمونه‌ای از توانمندی‌های ویژه این استادکار بود که نشان از تجربه، دانش و مهارت ارزشمند او داشت.

حسن حسینی در پایان با تسلیت این ضایعه به خانواده آن مرحوم، جامعه مرمتگران و دوستداران میراث‌فرهنگی، تأکید کرد: بی‌تردید نام و یاد استاد حسین حیدری‌راد در تاریخ مرمت بناهای تاریخی رفسنجان ماندگار خواهد ماند و خدمات ارزنده او در حفظ هویت تاریخی این شهرستان فراموش نخواهد شد.

انتهای پیام/