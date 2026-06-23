ثبت خانه تاریخی موسوی کرمان در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اعلام خبر ثبت خانه تاریخی موسوی شهر کرمان در فهرست آثار ملی اظهار کرد: با تشکیل و تکمیل پرونده ثبت این خانه تاریخی و طرح پرونده در شورای ثبت وزارت میراث‌فرهنگی و طی مسیر تشریفات قانونی، خانه تاریخی موسوی با شماره ثبت ۳۴۴۹۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: این بنا مربوط به دوره پهلوی با بهره‌مندی از تزیینات گچ‌بری و وجود عنصر بادگیر در معماری در کنار تبعیت از پلان معمول معماری این دوره و دارا بودن شان ملی و تاریخی، واجد ارزش شناخته‌شده و در فهرست آثار ملی ثبت شد.

او با تاکید بر اهمیت شناسایی و ثبت آثار واجد ارزش تاریخی در استان کرمان اظهار کرد: ثبت خانه تاریخی موسوی در فهرست آثار ملی، گامی موثر در مسیر صیانت از میراث معماری معاصر و حفاظت از هویت تاریخی شهر کرمان به شمار می‌رود.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: این اقدام ضمن فراهم کردن بسترهای قانونی حفاظت از بنا، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های معماری و شهرسازی دوره‌های تاریخی را برای پژوهشگران، علاقه‌مندان و گردشگران فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با رویکردی مبتنی بر حفاظت، احیا و بهره‌برداری خردمندانه از بناهای تاریخی، روند شناسایی، مستندسازی و ثبت آثار ارزشمند استان را با جدیت دنبال می‌کند و ثبت ملی این‌گونه بناها علاوه بر پاسداشت و صیانت میراث‌فرهنگی، نقش مهمی در ارتقا آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ آثار تاریخی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی کرمان دارد.

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