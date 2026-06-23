به گزارش خبرنگار میراث آریا، با همت کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی استان کرمان و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و دستگاه‌های اجرایی و با حضور کمپرسواران از سراسر ایران، سومین دوره رویداد ملی رالی گردشگری «خشت تا خشت» با هدف توسعه گردشگری و معرفی توان‌مندی‌های استان برگزار خواهد شد.

این رویداد هم‌زمان با جشنواره ملی خرما از ارگ جهانی بم آغاز و پس‌از عبور از ارگ تاریخی راین و شهر کرمان در جشنواره ملی پسته رفسنجان و خانه تاریخی حاج‌آقا علی این شهر به پایان خواهد رسید.

رویداد رالی ملی گردشگری «خشت تا خشت» در کنار معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی به‌دلیل هم‌زمانی با برگزاری جشن ملی خرما و جشنواره پسته رفسنجان فرصتی برای معرفی گردشگری کشاورزی و گونه‌های متفاوت گردشگری استان کرمان فراهم خواهد کرد.

برگزاری سومین رویداد ملی رالی گردشگری «خشت تا خشت» در امتداد مسیر برخی از شاخص‌ترین آثار تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی استان کرمان، زمینه‌ای برای معرفی یکپارچه ظرفیت‌های گردشگری شرق تا غرب استان فراهم می‌کند، این رویداد همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت سفرهای جاده‌ای و گردشگری مسئولانه، ضمن تقویت جریان بازدید از مقاصد گردشگری استان، نقش موثری در رونق اقتصاد گردشگری، حمایت از جوامع محلی و معرفی مزیت‌های رقابتی کرمان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری کشاورزی و گردشگری رویدادمحور ایفا خواهد کرد.

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