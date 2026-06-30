۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴

مدیرکل روستایی استانداری کرمان تاکید کرد:

گردشگری روستایی، پیشران اشتغال و توسعه پایدار در کرمان

گردشگری روستایی، پیشران اشتغال و توسعه پایدار در کرمان

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با تاکید بر نقش گردشگری در رونق اقتصادی روستاها، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی روستاهای شاخص را از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ دانست و گفت: گردشگری روستایی به عنوان پیشران اشتغال پایدار در استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مالک اژدری دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «میکروفن صبح» رادیو کرمان با بیان اینکه توسعه گردشگری روستایی یکی از مهم‌ترین راهبردهای این دفتر در سال ۱۴۰۵ است، گفت: ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری استان می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد روستاییان و رونق اقتصاد محلی باشد.

مدیرکل روستایی استانداری کرمان اظهار کرد: برنامه‌های سال جاری با محوریت اشتغال، کارآفرینی و اجرای طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها تدوین شده و در این میان، گردشگری روستایی جایگاه ویژه‌ای دارد.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستاها با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان در دستور کار قرار گرفته تا زمینه حضور بیشتر گردشگران و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم شود.

اژدری در ادامه بیان کرد: در سال جاری برای هر یک از ۲۵ شهرستان استان، روستاهای شاخص گردشگری انتخاب شده‌اند تا با معرفی هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از طرح‌های مرتبط، به الگوهای موفق گردشگری روستایی و توسعه اقتصادی تبدیل شوند.

مدیرکل روستایی استانداری کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تقویت گردشگری روستایی علاوه بر حفظ هویت و فرهنگ بومی، می‌تواند نقش موثری در ماندگاری جمعیت در روستاها، ایجاد درآمد پایدار و تحقق توسعه متوازن در استان کرمان ایفا کند.

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کد خبر 1405040900588
محمد شجاعی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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