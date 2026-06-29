به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کمال‌الدین ضیاکمالی، رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان جیرفت، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای صیانت از محوطه‌های باستانی این شهرستان اظهار کرد: هم‌زمان با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، برخی سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی با سوءاستفاده از فضای موجود، قصد داشتند دست به حفاری‌های غیرمجاز در تعدادی از محوطه‌های باستانی شهرستان بزنند که با هوشیاری میراث‌بانان افتخاری و حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، بخش قابل توجهی از این افراد شناسایی و تعدادی نیز دستگیر شدند.

او افزود: با وجود تلاش برخی متخلفان برای استمرار فعالیت‌های غیرقانونی، برنامه‌ریزی منسجم، پایش مستمر عرصه‌های تاریخی، تشدید گشت‌های حفاظتی و اجرای گشت‌های مشترک میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و نیروهای انتظامی و امنیتی، با حمایت دستگاه قضایی، موجب شد روند حفاظت از محوطه‌های تاریخی جیرفت بدون وقفه و با اقتدار دنبال شود.

رئیس میراث‌فرهنگی شهرستان جیرفت تصریح کرد: در حال حاضر، با استقرار و حضور مستمر نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و عوامل انتظامی در محوطه‌های تاریخی، پاکسازی این عرصه‌های ارزشمند از حضور سوداگران اموال تاریخی محقق شده و شناسایی و دستگیری سایر حفاران غیرمجاز نیز با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

ضیاکمالی با تاکید بر اینکه تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، تعرض به هویت تاریخی، فرهنگی و سرمایه تمدنی کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: میراث‌فرهنگی، سرمایه‌ای راهبردی و هویت‌ساز برای جامعه ایرانی است و هرگونه اقدام علیه این میراث گران‌سنگ، با شدیدترین برخوردهای قانونی مواجه خواهد شد؛ از این‌رو متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماض، مطابق قوانین و مقررات تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

او نقش مشارکت مردمی در صیانت از میراث‌فرهنگی را تعیین‌کننده دانست و گفت: حفاظت از میراث‌فرهنگی مسئولیتی ملی و اجتماعی است که تحقق آن نیازمند مشارکت آگاهانه و همراهی همه شهروندان است. گزارش‌های به‌موقع مردم و میراث‌بانان افتخاری، نقشی مؤثر در پیشگیری از جرائم علیه آثار تاریخی و ارتقای ضریب امنیت محوطه‌های فرهنگی ـ تاریخی ایفا می‌کند.

رئیس میراث‌فرهنگی شهرستان جیرفت در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی، پاسداری از حافظه تاریخی، هویت ملی و میراث تمدنی ایران برای نسل‌های آینده است و این مسئولیت با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، مردمی و بین‌دستگاهی با جدیت دنبال خواهد شد.

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