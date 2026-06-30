۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۴

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه خبر داد

پیگیری پروژه‌های عمرانی میراث‌فرهنگی کرمانشاه با تخصیص ۵۱ میلیارد تومان اعتبار

پیگیری پروژه‌های عمرانی میراث‌فرهنگی کرمانشاه با تخصیص ۵۱ میلیارد تومان اعتبار

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از تخصیص ۵۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرا و پیگیری پروژه‌های عمرانی این اداره‌کل خبر داد و گفت: این اعتبارات با هدف مرمت ساختمان‌های اداری و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری استان از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی امروز سه‌شنبه ۹ تیرماه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی این اداره‌کل اظهار کرد: برای پیشبرد طرح‌های در دست اجرا و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان، در مجموع ۵۱ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: از این میزان، ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.

اعظمی با بیان اینکه بخش مهمی از این اعتبارات به مرمت و بهسازی ساختمان‌های اداری اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: همچنین تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در نقاط مختلف استان کرمانشاه از دیگر اولویت‌های اصلی این پروژه‌ها است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت این اعتبارات در روند توسعه استان گفت: با پیگیری مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها در زمان‌بندی مناسب به نتیجه برسند و زمینه ارتقای خدمات‌رسانی و توسعه گردشگری کرمانشاه فراهم شود.

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کد خبر 1405040900659
مهدی خالوندی
دبیر مهدی ارجمند

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