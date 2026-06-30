بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی امروز سهشنبه ۹ تیرماه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی این ادارهکل اظهار کرد: برای پیشبرد طرحهای در دست اجرا و تقویت زیرساختهای مورد نیاز حوزه میراثفرهنگی و گردشگری استان، در مجموع ۵۱ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، افزود: از این میزان، ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.
اعظمی با بیان اینکه بخش مهمی از این اعتبارات به مرمت و بهسازی ساختمانهای اداری اختصاص مییابد، تصریح کرد: همچنین تکمیل و ایجاد زیرساختهای گردشگری در نقاط مختلف استان کرمانشاه از دیگر اولویتهای اصلی این پروژهها است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت این اعتبارات در روند توسعه استان گفت: با پیگیری مستمر و برنامهریزی دقیق، تلاش میکنیم این پروژهها در زمانبندی مناسب به نتیجه برسند و زمینه ارتقای خدماترسانی و توسعه گردشگری کرمانشاه فراهم شود.
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