به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی، روز سه‌شنبه ۹ تیرماه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب و دالاهو اظهار کرد: در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، مجتبی بخشی‌پور، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، قول مساعدت و پیگیری برای اخذ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی را داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: این اعتبار برای ساماندهی مسیر گردشگری شالان، کنار و همچنین روستای ژالگه، مقابر ابودجانه و قلعه یزدگرد در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل دسترسی گردشگران و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی منطقه ایفا کند.

اعظمی با بیان اینکه این مناطق از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان کرمانشاه به شمار می‌روند، تصریح کرد: ساماندهی مسیرهای دسترسی و زیرساخت‌های پیرامونی این جاذبه‌ها، زمینه‌ساز رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از همراهی و توجه مجتبی بخشی‌پور نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو، ابراز امیدواری کرد با تخصیص این اعتبارات ملی، روند توسعه گردشگری در این شهرستان‌ها شتاب بیشتری بگیرد.

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