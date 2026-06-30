به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،توسعه اشتغال پایدار با تکیه بر ظرفیت‌های صنایع‌دستی، بهره‌گیری از توان روستاهای هدف گردشگری، حمایت از هنرمندان و ایجاد مسیرهای نوین فروش محصولات، محور اصلی دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس بود؛ نشستی که در آن دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی برای تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان به فرصت‌های پایدار اقتصادی برای خانواده‌های تحت حمایت تأکید کردند.

بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، در این نشست با اشاره به تغییر رویکرد برنامه‌های توسعه‌ای این اداره‌کل گفت: امروز نگاه ما صرفاً حمایت از افراد نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های هدفمند، توانمندسازی را در مقیاس یک روستا و یک جامعه محلی دنبال کنیم؛ زیرا توسعه زمانی ماندگار خواهد بود که همه ظرفیت‌های یک منطقه به حرکت درآید.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با بیان اینکه برای اجرای این رویکرد، طرح‌هایی با همکاری نهادهای بین‌المللی در حال پیگیری است، افزود: برای برخی از روستاهای استان برنامه‌هایی با شاخص‌های مشخص تدوین شده که مورد توجه برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز قرار گرفته است و این آمادگی وجود دارد که با مشارکت کمیته امداد، این برنامه‌ها در روستاهای هدف اجرا شود تا ضمن ایجاد اشتغال، مسیر توسعه پایدار نیز هموار شود.

مریدی صنایع‌دستی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس دانست و اظهار کرد: فارس در بسیاری از رشته‌های صنایع‌دستی از جمله خاتم، منبت، داری‌بافی، شیشه‌گری، حصیربافی و دیگر هنرهای سنتی، جایگاه ملی و جهانی دارد و این ظرفیت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تبدیل شود.

او با تأکید بر اینکه توسعه صنایع‌دستی تنها به تولید محصول محدود نمی‌شود، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به برندسازی نیاز داریم؛ برندسازی هم برای محصولات و هم برای هنرمندان. معرفی هنرمندان شاخص، ایجاد هویت حرفه‌ای برای آنان و شناساندن توانمندی‌هایشان، علاوه بر افزایش انگیزه تولید، زمینه حضور موفق‌تر آنان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس یکی از برنامه‌های مهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی را گسترش خانه‌های صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: این مراکز می‌توانند به پایگاه‌های تولید، آموزش، فروش و معرفی صنایع‌دستی تبدیل شوند. ویژگی مهم این خانه‌ها آن است که با دریافت یک مجوز، امکان انجام همه این فعالیت‌ها فراهم می‌شود و هنرمندان بدون طی کردن فرآیندهای متعدد اداری می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

مریدی افزود: در این مراکز امکان همچنین کاهش هزینه‌های انرژی، بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی و تسریع در صدور مجوزها از دیگر مزایای ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی است.

او با اشاره به حمایت‌های مالی پیش‌بینی‌شده برای توسعه صنایع‌دستی گفت: امسال منابع مناسبی از محل اعتبارات حمایتی و تسهیلات در اختیار این حوزه قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم این ظرفیت با همکاری دستگاه‌های مختلف، از جمله کمیته امداد، به سمت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار هدایت شود.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین از طراحی یک سامانه تخصصی فروش صنایع‌دستی خبر داد و افزود: این سامانه تنها یک فروشگاه اینترنتی نخواهد بود، بلکه بستری برای معرفی هنرمند، روایت فرآیند تولید اثر و نمایش ارزش‌های فرهنگی هر محصول است تا مخاطب با شناخت بیشتری نسبت به خرید صنایع‌دستی اقدام کند.

مریدی در ادامه از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی در استان خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های تخصصی داری‌بافی، حصیربافی، خاتم و منبت و همچنین نمایشگاه بزرگ صنایع‌دستی فارس در سال جاری برگزار می‌شود و آمادگی داریم غرفه‌های ویژه‌ای را به هنرمندان معرفی‌شده از سوی کمیته امداد اختصاص دهیم تا محصولات آنان در فضایی مناسب عرضه شود.

در ادامه این نشست، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس نیز با اشاره به سیاست‌های این نهاد در سال‌های اخیر گفت: کمیته امداد امروز بیش از هر زمان دیگری بر توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت تمرکز دارد؛ رویکردی که بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، به مهم‌ترین راهبرد این نهاد تبدیل شده است.

مرتضی موصلی افزود: الگوی جدید اشتغال کمیته امداد بر توسعه کسب‌وکارهای کوچک، کم‌هزینه و متناسب با ظرفیت‌های بومی استوار است و تلاش می‌شود خانواده‌های تحت حمایت با اتصال به کارآفرینان، بازار فروش و زنجیره تولید، به درآمدی پایدار دست یابند.

او با بیان اینکه همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های گسترده اشتغال در حوزه صنایع‌دستی را فراهم کند، اظهار کرد: استان فارس از نظر تنوع و اصالت صنایع‌دستی جایگاه ممتازی در کشور دارد و این ظرفیت، فرصت ارزشمندی برای ایجاد اشتغال به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار و جوانان مستعد تحت حمایت کمیته امداد است.

مدیرکل کمیته امداد فارس ادامه داد: این نهاد آمادگی دارد با استفاده از منابع و تسهیلات اشتغال، در اجرای طرح‌های مشترک، ایجاد کارگاه‌های صنایع‌دستی، آموزش مهارت‌های تخصصی و حمایت از تولیدکنندگان همکاری کند تا زمینه شکل‌گیری صدها فرصت شغلی جدید فراهم شود.

موصلی همچنین بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و گردشگری میان دو دستگاه تأکید کرد و گفت: آشنایی دانش‌آموزان، دانشجویان و سالمندان تحت حمایت با آثار تاریخی، جاذبه‌های فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری استان، علاوه بر تقویت هویت ملی، در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی آنان نیز مؤثر خواهد بود.

او توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاهای هدف گردشگری را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد و افزود: با هم‌افزایی ظرفیت‌های حمایتی کمیته امداد و توان تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌توان زمینه ورود خانواده‌های واجد شرایط به حوزه بوم‌گردی را فراهم کرد؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، به رونق اقتصاد روستاها و توسعه گردشگری استان نیز کمک خواهد کرد.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم تعاملات، تشکیل کارگروه‌های مشترک و تدوین برنامه‌های اجرایی برای توسعه صنایع‌دستی، ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات و بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری در مسیر توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت تأکید کردند.

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