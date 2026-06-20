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همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در سوّمین حرم اهلبیت علیهم السلام
روابط عمومی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع)
جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، مصادف با نخستین جمعه محرم الحرام، حماسه میثاق مادران و شیرخوارگان حسینی با حضرت بقیة الله الاعظم(ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و قائد شهید انقلاب(قدّس الله نفسه الزکیه) و بیعت با مقام معظّم رهبری(حفظه الله)، همزمان با ۴۵ کشور جهان، ۹۰۰۰ نقطه در ایران اسلامی و ۸۵۰ نقطه در استان فارس، باشکوه فراوان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام برگزار شد.
کد خبر 1405033002703
دبیر محمد آوخ
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