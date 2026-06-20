جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، مصادف با نخستین جمعه محرم الحرام، حماسه میثاق مادران و شیرخوارگان حسینی با حضرت بقیة الله الاعظم(ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و قائد شهید انقلاب(قدّس الله نفسه الزکیه) و بیعت با مقام معظّم رهبری(حفظه الله)، همزمان با ۴۵ کشور جهان، ۹۰۰۰ نقطه در ایران اسلامی و ۸۵۰ نقطه در استان فارس، باشکوه فراوان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام برگزار شد.