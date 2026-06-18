https://www.chtn.ir/x4rBk۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۱ کد خبر 1405032802605 فیلم خبری بازدید دوره ای مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی از شهرستان بجستان بازدید دوره ای مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی از شهرستان بجستان دریافت 36 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405032802605 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها خراسان رضوی بجستان جاذبههای گردشگری میراثفرهنگی پربینندهترینها یوشانلو میزبان آیین سنتی گلابگیری و نمایش فرهنگ بومی رزن فولوکس تاریخی در خیابان های تبریز در روزهای جنگی احمد فداله؛ منطقهای بکر در زاگرس بازدید کارگاه خراطی در شهرستان بابل
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