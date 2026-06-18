۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۱

بازدید دوره ای مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از شهرستان بجستان

بازدید دوره ای مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از شهرستان بجستان

بازدید دوره ای مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از شهرستان بجستان

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انتهای پیام/

کد خبر 1405032802605
سید حسن ایزانلو
دبیر محمد آوخ

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