به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی در ادامه سفر روز یکشنبه 7 تیرماه خود به شهرستان زرندیه با حضور در فرمانداری، با مهدی احمدی فرماندار شهرستان و علیرضا حسینی معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: در این نشست موضوع تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و مرمت حمام تاریخی شهر مأمونیه، کاروانسرای تاریخی خشکرود و همچنین ساماندهی و توسعه ظرفیتهای گردشگری روستای تاریخی ورده مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
او با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث ارزشمند شهرستان زرندیه اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری، نیازمند برنامهریزی دقیق و تأمین اعتبارات لازم است و تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی میتواند روند اجرای این پروژهها را تسریع کند.
محمودی ادامه داد: در این نشست همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام مطالعات و کاوشهای باستانشناسی در محوطههای تاریخی شهرستان زرندیه مورد بررسی قرار گرفت تا با شناسایی و مستندسازی ظرفیتهای تاریخی منطقه، زمینه حفاظت مؤثرتر و معرفی هرچه بهتر این آثار فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: ادارهکل میراث فرهنگی با همکاری فرمانداری و سایر دستگاههای مرتبط، پیگیری لازم برای جذب اعتبارات و اجرای پروژههای مرمتی و پژوهشی را با جدیت دنبال خواهد کرد تا زمینه حفظ میراث فرهنگی و رونق گردشگری شهرستان زرندیه بیش از پیش فراهم شود.
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