به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زهرا رنجبر امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: جلسه هم‌فکری و برنامه‌ریزی با محوریت برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و گردشگری در سطح شهرستان و توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی انجام شد.

رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه اظهار کرد: در این نشست، راهکارهای برگزاری جشنواره‌های متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از این رویدادها برای معرفی توانمندی‌های زرندیه، جذب گردشگر و ایجاد نشاط اجتماعی تأکید شد.

او افزود: همچنین برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی با هدف ارتقای مهارت هنرمندان، توانمندسازی علاقه‌مندان، حفظ هنرهای بومی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار انجام شد.

رنحبر با تأکید بر اهمیت تعامل و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و برگزاری جشنواره‌های هدفمند، از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ، معرفی ظرفیت‌های شهرستان و حمایت از تولیدات صنایع‌دستی خواهد بود.



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