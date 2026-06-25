https://www.chtn.ir/x4rSv۴ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳ کد خبر 1405040700402 فیلم مستند روستای هزاوه صبح تاسوعا عزاداری در صبح تاسوعا در روستای تاریخی هزاوه دریافت 16 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405040700402 رضا تربتی دبیر محمد آوخ برچسبها عزاداری هزاوه تاسوعا استان مرکزی پربینندهترینها سازههای آبیتاریخی شوشتر؛ میراثجهانی خوزستان طنین ۳۰۰ ساله ارادت در دل البرز؛ علمواچینی انبوه، سپری قدسی بر پیکرهی… آیین عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت(ع) آیین مجمعبران روستای مرکیه صومعهسرا؛ ثبت در تقویم رویدادهای گردشگری کشور
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