۴ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳

روستای هزاوه صبح تاسوعا

روستای هزاوه صبح تاسوعا

عزاداری در صبح تاسوعا در روستای تاریخی هزاوه

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انتهای پیام/

کد خبر 1405040700402
رضا تربتی
دبیر محمد آوخ

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